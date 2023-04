Datafolha tem dado auspicioso para Lula

Apoie o 247

Calma, bolsonaristas assumidos e enrustidos; calma, mídia insana e camicase; calma, direita oportunista. Não comemorem ainda que Lula tem aprovação e rejeição parecidas com a de Bolsonaro no início de mandato, segundo o Datafolha.

Pesquisa Datafolha recém-divulgada traz números mais do que previsíveis. A vantagem de Lula aos três meses de seu novo governo é "apenas" seis pontos maior que a de Bolsonaro em seus primeiros 90 dias de mandato; rejeição é igual, dentro da margem de erro.

Mas dado o fato de que ele sofreu bombardeio de todo lado, nas últimas semanas -- até da esquerda camicase, no "melhor" padrão 2013 --, não está nada mal.

Note-se que, em 2003, não havia tal polarização e Lula não tinha lá nenhuma aprovação bombástica - as coisas começaram a melhorar com força (para ele) lá pelo início do fim do seu primeiro mandato.

O governo Lula teve pouco tempo para governar. Não teve a "lua de mel" a que governantes têm direito nos primeiros 90 dias porque a intentona golpista de 8 de janeiro impediu os Poderes da República de funcionarem nas primeiras SEMANAS do ano.

Se muito, Lula teve pouco mais de um mês para mostrar serviço, pois foi preciso pôr o governo em condições de funcionamento antes de começar a andar.

Além disso, a mídia surtou e começou a atacar o ex-presidente para atender a banqueiros insatisfeitos com a possibilidade de perderem um Banco Central que lhes desse juros mais "generosos" . E, também, para atender aos revoltados acionistas da Petrobras, que terão que se contentar com dividendos cada vez menos absurdos.

Está passando batido que a grande força de Lula em seus dois mandatos anteriores já deu as caras. Mais uma vez, o Brasil de baixo começa a pautar o Brasil de cima...

Explico: durante os dois primeiros mandatos de Lula, os mais pobres e menos escolarizados sustentaram aprovação cada vez mais alta dele até que bombasse como bombou. E isso pela única e simples razão de que há muito pobre no Brasil

Então, segurem essa recionários de todas as cepas: a aprovação de Lula entre os mais pobres é de 45%, segundo o Datafolha. No passado, chegou a cerca de 90%. E já começou a subir com força. Nesse segmento, Lula esmaga Bolsonaro.

A aprovação de Lula entre os mais pobres vai continuar subindo, pois as políticas públicas para eles logo estarão surtindo efeito. Mais Médicos e programas sociais diversos farão esse segmento sentir que entrou de novo no Orçamento. Quem viver, verá.

