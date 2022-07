Datena deixa Bolsonaro com a brocha na mão

Apoie o 247

A desistência de Datena modifica o quadro eleitoral de São Paulo. Ele seria o melhor garoto-propaganda da extrema-direita, representada por Bolsonaro e por Tarcísio de Freitas. Sua enorme popularidade e sua liderança nas pesquisas eram a última esperança do bolsonarismo ao mesmo tempo aumentar as chances de Bolsonaro e de Tarcísio no maior colégio eleitoral do país.

Sua presença na chapa também estava atraindo novas alianças. Kassab estava prestes a ser o seu suplente e engajar o PSD na campanha bolsonarista, levando em conta que Datena poderia ganhar a eleição e se licenciar para continuar na TV.

Datena também estava servindo de argumento para Márcio França relutar em aceitar o posto de candidato ao Senado na chapa de Haddad. Agora, sem o favorito no páreo, fica mais fácil convencer França a desistir do governo e abraçar o Senado.

Ou seja, Datena conseguiu provocar um enorme prejuízo à extrema-direita e está ajudando, querendo ou não, o candidato tucano, Rodrigo Garcia e a chapa PT-PSB.

Datena tirou a escada e deixou Bolsonaro com a brocha na mão.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

