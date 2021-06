Datena é a terceira via inexistente e reflete o desespero da burguesia que se autoflagela com o destrutivo Bolsonaro

O Brasil é agente funerário de sua própria morte, porque age como um suicida ou um ser vítima de doença terminal em busca de eutanásia, que odeia a si próprio, com profundo complexo de vira-lata e baixíssima autoestima, que quando se olha no espelho o quebra por sentir vergonha, pois se torna insuportável olhar para seus fracassos e iniquidades refletidos por meio de sua lamentável imagem.

Enquanto as eleições presidenciais de 2022 não chegam para a população votar e decidir sobre a realidade em que vivemos atualmente, a burguesia brasileira responsável por um golpe de estado em 2016, que levou o Brasil à bancarrota moral, financeira, econômica, bem como também jurídica e política, José Luiz Datena, ex-repórter de futebol e há muito tempo apresentador de programa policial dos piores na Rede Bandeirantes resolve se filiar ao PSL.

Trata-se de um partido de aluguel e de direita, historicamente fisiológico, nepotista e corrupto, que elegeu Jair Bolsonaro, um político mais do que medíocre, do baixo clero e fascista em todos os sentidos, que ora se encontra sem partido, mas que evidentemente escolherá algum para se candidatar à reeleição, pois, se o apresentador de programa de policial, Luiz Datena, não sabe, pois que fique agora a saber: a terceira via não existe, pois se trata de um embuste, porque não é plausível em um País onde milhões de famílias estão irremediavelmente divididas, fato real que evidencia que a Nação, a sociedade ou a população estão indelevelmente divididas e dispostas a se enfrentar em dois blocos: a primeira via e a segunda via. Ponto!

Volto a reiterar, como o fiz em artigos anteriores: 1) O Lula é a primeira via, bem como o centro, porque o centro e a centro-esquerda são o Lula, no espectro político e ideológico atual do País; 2) Bolsonaro é a segunda via, ou seja, o espaço político-partidário que ele representa, a direita e a extrema direita; e 3) Não existe terceira via, pelo fato de o Brasil estar em pleno processo decisório e quase revolucionário de escolha eleitoral para seu destino, se será uma nação soberana ou se torna, definitivamente, em pleno século XXI, em um País colonizado e a sustentar os interesses dos países hegemônicos, a exemplo dos EUA.

Datena, que é praticamente um analfabeto político, como se percebe quando fala pela televisão, mas homem que se mostra enfezado e de pavio curto diariamente na TV Band, precisa ter essa compreensão, assim como ele optou em ser um candidato ou político de direita, sendo que no passado disfarçava sua vocação de cidadão conservador para ficar bem na fita quando se tratava de se apresentar à sociedade que até então estava a escolher candidatos do campo progressista e desenvolvimentista em tempos recentes.

Depois que Luiz Datena apoiou o golpe de estado contra Dilma Rousseff, sem ter cometido crime de responsabilidade, e se calou diante das perseguições covardes e desumanas que levaram Lula injustamente à prisão, como se comprova em cada decisão objetiva da Justiça, Datena não pode mais disfarçar sua indisfarçável opção pela defesa dos interesses dos ricos, o que ele sempre negará, a gritar, a vociferar e a se mostrar furioso e irascível na tela de tevê, em um teatro que somente os idiotas engolirão como forma de concordar com o que é totalmente inverídico por parte de Datena, a atuar como ator canastrão, mas, sem dúvida, um inquilino do campo da direita.

O Brasil está radicalmente polarizado — avisem ao burguês Luiz Datena —, e continuará assim até que aconteçam as eleições para presidente em 2022. Se o Datena não tiver essa compreensão, é melhor antes pedir o chapéu para se resguardar, porque vai entrar pelo cano, cair com os burros n'água ou cair do cavalo, já que não será possível para ele tergiversar quanto à realidade de quem ele é e pretende ser, bem como a quem ele servirá, que, evidentemente, é a burguesia brasileira, principalmente a paulista, a qual ele se tornou umbilicalmente ligado. É fato!

A verdade é a seguinte: a burguesia apoiada pela pequena burguesia e que vão às ruas desde 2013 vestidas de papagaios ou periquitos amarelos, destrambelhados e barulhentos, estão desesperadas com os péssimos resultados econômicos propiciados pelo desgoverno fascista e ultraliberal de Bolsonaro e seu ministro irresponsável, Paulo Guedes, que está a ferrar com o mercado interno, a dolarizar a economia e aumentar vergonhosamente as tarifas públicas tão necessárias para o desenvolvimento da indústria e do comércio controlados há séculos pela burguesia secularmente escravocrata.

Por sua vez, os programas policiais, se assim podem ser chamados, deveriam ser proibidos, porque, na verdade, seus formatos tem por finalidade causar impacto junto à sociedade, em um show de horrores que expõe o mundo cão em que vive o pior lado das pessoas, de forma a causar desassossego, medo e ódio no seio da sociedade, que já tem a polícia, o MP e a Justiça para cuidar de questões como essas, bem como observar com mais cuidado e atenção a narrativa de fundo ideológico que vicejam nesses programas, que tem por fundamental necessidade desviar a atenção do que realmente importa.

E o que importa, cara pálida? O que importa são as questões sociais e econômicas urbanas e rurais, onde imperam as desigualdades e as injustiças, que não são minimamente amenizadas e jamais serão corrigidas por políticos da direita brasileira, a exemplo de Bolsonaro e tantos outros, porque o que interessa a bilionários como os membros da família Saad, patrões de gente como o Luiz Datena, é concentrar renda e riqueza para manter o controle do status quo sobre o dinheiro e o patrimônio públicos nas mãos de políticos e candidatos de direita como o apresentador do Brasil Urgente.

Datena, se eleito presidente, continuaria a fazer o que fez Michel Temer e faz Jair Bolsonaro: privilegiar e beneficiar a iniciativa privada, com políticas econômicas de desmonte e entrega das empresas públicas brasileiras, além de manter o fim dos programas de inclusão social, como ocorreu após a deposição de Dilma Rousseff, em 2016, mas com reflexos ainda em 2015, quando se iniciou o processo de deposição da presidente honesta e reeleita legitimamente por intermédio das pautas bombas votadas e aprovadas na Câmara, a liderá-lo o golpista delinquente Eduardo Cunha, de forma a engessar o governo Dilma e impedir que a mandatária governasse.

E os equívocos mirabolantes continuam. Não é que o deputado de baixo clero, Júnior Bozzella, do PSL, anunciou que José Luiz Datena irá concorrer à Presidência da República sem nunca ter sido político ou líder sindical, talvez síndico ou líder estudantil? Datena sairá diretamente de seu programa policial de péssima qualidade para tentar ser presidente do Brasil. Seria cômico se não fosse trágico e ridículo, mas como este País não é para amadores, e eu sei disso há décadas, penso em gente como o Temer, os generais da ditadura, o Collor e, incrivelmente, no Bolsonaro, cuja alcunha é Bozo.

Evidentemente que o Datena pensou: "Por que não eu? Até o Bozo virou presidente. Se ele pode, eu posso... Entro num partido de aluguel, de direita e tento tocar minha vida, pois estou entediado com esse programa mequetrefe e rastaquera que eu apresento há anos na Band..." Porém, e enquanto isso, Datena sabe e sempre saberá que seu programa de forma alguma é útil para a população, que fica refém do medo e da revolta por causa de programas desse baixo nível, que em países desenvolvidos são fiscalizados quando não proibidos a partir de determinada faixa etária e horário.

Luiz Datena, conforme notícia do site "Metrópoles", acertou sua filiação em jantar, cujos convivas eram os presidentes do MDB e do PSL, bem como também contou com a participação dos deputados Rodrigo Maia e Aguinaldo Ribeiro. Essa gente, que representa a burguesia que ferrou com a economia do Brasil e jogou o povo ao mapa da fome, a destruir a indústria e o comércio de forma criminosa e completamente irresponsável pensa que vai eleger o Datena e o que o valha pela terceira vida em um País completamente conflagrado pela divisão política e a luta de classe.

São antagonismos e diferenças que se impõem dia a dia neste País de "elite" econômica perversa e golpista, assim como tão atrasada que fez o Brasil retroceder para os anos de República Velha, com graves perdas de direitos dos trabalhadores, além do desmonte do estado nacional e seus códigos de proteção às minorias e ao meio ambiente. Datena é um brincalhão quando se dispõe a tal aventura, mas é gente desse naipe que é perigosa. José Luiz Datena é a terceira via inexistente e apenas reflete o desespero da burguesia, que se autoflagela com o destrutivo e agressivo Jair Bolsonaro. É isso aí.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

