Debates em SP

Começam os debates entre os candidatos a ocupar o governo paulista. Talvez sem querer, Caetano Veloso fez concorrência aos postulantes, pois seu especial musical em comemoração aos 80 anos coincidiu com a primeira leva de debates a governos estaduais promovidos pela Rede Bandeirantes – ou Band, como passou a ser chamada a emissora de tv. Dizem que o cantor foi o verdadeiro vencedor do debate!

Fernando Haddad ainda precisa encontrar seu melhor tom de comunicação com a população. Deixou de responder alguns pontos, como a política de saneamento básico, e tendeu a cair na armadilha de bater boca com os dois candidatos da direita mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Foi muito bem ao se comprometer com um novo salário mínimo no Estado e nas propostas educacionais.

O representante do ogro que ainda ocupa o Palácio do Planalto estava com discurso decorado e até repetia o que um dos adversários falava para atacar o outro. Muita mentira no primeiro dia servindo de termômetro para o que virá nesta sórdida campanha. Teve a caneta na mão e pouco fez pelo estado que adotou agora de forma oportunista, desconhecendo os meandros dos reais problemas locais.

Rodrigo Garcia se portou como um João Dória de óculos. Nos trejeitos, nas construções das frases, nas ênfases, em tudo, portanto, reproduzia o que seu antecessor fazia. Mas tentou a todo custo escondê-lo e exagerou quando nomeou a sequência de governadores paulistas, pulando o nome de Dória. Isso porque quer e precisa arrebanhar o voto da extrema direita bolsonarenta que é oposição ao ex-aliado.

Quanto aos outros dois candidatos minoritários lá presentes, fizeram figuração para tentar ser conhecidos, ora atendendo a um ou outro candidato em suas falas e respostas ou mesmo se cumprimentando efusivamente, momento flagrado pelas lentes e câmeras.

