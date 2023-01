Debelar a reação golpista sem contemplação ou anistia

"A quebradeira promovida pelos terroristas nas sedes dos poderes da república não pode se apagar com a mera reconstrução dos prédios públicos", diz Cantalice edit

A tentativa de golpe de estado ocorrida no dia 08 de janeiro foi o epicentro da trama urdida desde a derrota de Bolsonaro nas eleições de outubro. O principal responsável pela trama tem nome e sobrenome: Jair Messias Bolsonaro. Porém, será de uma pequenez imensa das forças democráticas, uma total ausência de horizonte histórico, não reconhecer que a inexistência de punição dos golpistas da Ditadura de 1964 virou uma chaga aberta e instituiu uma “espada de Dâmocles” sobre a democracia brasileira.

Ao acorrer para as portas dos quartéis, na busca pela intervenção das forças armadas era essa a “Espada” que os golpistas buscavam. Dentre eles pontificavam como organizadores elementos da chamada “familiar militar”: militares da reserva remunerada, seus familiares e amigos.

A quebradeira promovida pelos terroristas nas sedes dos poderes da república não pode se apagar com a mera reconstrução dos prédios públicos. Seus destroços, as obras de artes e relíquias históricas devem ficar em permanente exposição para que fique patente a animalidade e o desprezo pela arte e a cultura por parte dos psicopatas, homens e mulheres que com total sentimento de impunidade enxovalharam a memória nacional.

É preciso buscar, onde estiverem, organizadores, financiadores e estimuladores do golpismo que ainda perdura. Há civis, militares, jornalistas, juízes, procuradores, parlamentares e empresários compondo essa trama macabra. Não adianta pescar os bagres e deixar os tubarões de fora.

Ao governo cabe a tarefa de usando as prerrogativas da lei, organizar uma política de inteligência de Estado, profissional, aparelhada tecnologicamente e que possa salvaguardar a segurança dos poderes constituídos e de seus membros. Incluindo logicamente o mandatário eleito pelo povo Luiz Inácio Lula da Silva.

Enquanto os golpistas sentirem-se escudados na leniência de autoridades nos estados e contarem com uma suposta “simpatia” das forças militares- mesmo que imaginária- o golpismo não cessará e o fatídico 08 de janeiro será um mero ensaio geral.

Barrar qualquer tentativa que vise a anistia dos criminosos é a tarefa principal de todos que almejam viver em uma sociedade democrática. Segundo informações são mais de 13980 presos na Papuda e na Colméia. Faltam muitos mais!

