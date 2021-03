Decisão do STF devolve a esperança ao Brasil

Por Gleisi Hoffmann, presidente do PT e deputada federal

O julgamento da suspeição e parcialidade do ex-juiz Sergio Moro é uma vitória do direito, da persistência na busca de Justiça e da mobilização dos que sempre confiaram na verdade e lutaram para que ela viesse a prevalecer. Com a decisão de hoje, o Supremo Tribunal Federal dá um importante passo para o resgate da credibilidade do Judiciário brasileiro.⁣

Parabéns aos advogados do presidente Lula, Cristiano Zanin e Valeska Martins, que jamais recuaram diante dos obstáculos, e a todos que participaram em algum momento da defesa. Parabéns à Vigília Lula Livre, ao Comitê Lula Livre, a todos e todas que no Brasil e fora do país foram solidários ao longo dessa dura jornada. ⁣

Parabéns, presidente Lula. Obrigado por sua luta, por seu exemplo e determinação. Obrigado por não ter desistido nunca.⁣

Nada apagará a injustiça feita nestes cinco anos de perseguição sem tréguas, a maior já vista na história contra um líder do povo. Nada devolverá os 580 dias de liberdade que lhe foram roubados, a dor das perdas familiares, das mentiras divulgadas na TV. Mas a decisão de hoje devolve ao país e ao nosso povo a esperança de que o futuro pode, deve e haverá de ser melhor. ⁣

Justiça para Lula é Justiça para o Brasil⁣.

