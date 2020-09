Déjà vu: O discurso de Lula e a sensação de já ter vivido em um Brasil melhor

Lula mostrou como deve se comportar um Presidente consciente e comprometido com o progresso de todos, com o bem estar dos mais necessitados. Foi um déjà vu, uma sensação de que o Brasil pode voltar a ser o país com o povo mais otimista do planeta edit

Em 2002 o povo brasileiro elegeu Lula para seu primeiro mandato, o então recém eleito presidente, apesar de sua trajetória como líder sindical e presidente do Partido dos Trabalhadores, não possuía experiência no executivo, era uma folha em branco com um rico e vasto rascunho a ser publicado.

Em dois mandatos o Brasil experimentou ascensão social e econômica, reconhecimento e respeito internacional, o povo deixou de ser coadjuvante e se viu incluído como nação, ascendeu individualmente conquistando dignidade através de direitos básicos como moradia, emprego e educação.

Em 2022, vinte anos terão passado da primeira eleição de Lula, os 87% de aprovação que tinha quando deixou o governo passou por processo de desconstrução pelas mãos dos inimigos da democracia e da soberania, que tentaram destruir sua imagem e apagar seu nome com perseguições, lawfare e uma prisão injusta.

Enquanto Lula consegue brotar nas pessoas o que elas têm de mais humano como solidariedade e empatia, o atual presidente tira das pessoas o que elas têm de pior, como violência e preconceito.

Estadista, Lula levou para dentro de seu governo o debate público com a sociedade, proporcionando entendimento e mais igualdade. Bolsonaro levou a milícia para dentro de seu governo, escondeu fugitivo na casa do seu advogado, trata com descaso a pandemia, foi denunciado no Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade, fomenta a compra de armas de fogo e humilha todo o Brasil com aberrações cada vez que abre a boca.

Enquanto Bolsonaro esperava que Donald Trump retribuísse uma continência para a bandeira brasileira, Lula discursava no 7 de setembro com transmissão dos canais progressistas e ignorado pela mídia corporativa.

Lula mostrou como deve se comportar um Presidente consciente e comprometido com o progresso de todos, com o bem estar dos mais necessitados. Foi um déjà vu, uma sensação de que o Brasil pode voltar a ser o país com o povo mais otimista do planeta.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.