A gente não sabe mais como falar do que acontece no país.

Participei de um encontro interreligioso virtual, sobre uma iniciativa chamada de desafio 10X10, a deflagração de uma gincana elaborada pelo Arquiteto Urbanista, Empreendedor social Edgard Gouveia.Essa gincana ou melhor esse desafio nasce da informação de que 40 milhões de brasileiros passarão fome, a começar deste ano e de que é preciso fazer algo urgente, e o desafio é arrecadar alimento para a emergência destas pessoas.

Edgard Gouveia, na sua fala, evocou a figura do Betinho e o programa Fome Zero, dizendo que a inspiração do desafio vem destes movimentos.Participei da Ação da Cidadania contra a Miséria e a Fome e Pela Vida, foi um dos coordenadores no Estado de São Paulo e, também, fui membro do Conselho de Segurança Alimentar da Presidência da República (CONSEA), no primeiro mandato do governo do Presidente Luis Inacio Lula da Silva.

Fui, portanto, membro dos dois mais efetivos movimentos contra a fome e a miséria no Brasil, o primeiro, por ter conscientizado o brasileiro da fome em curso no Brasil, como fora denunciada por Josué de Castro, assim como nos mobilizou pela consciência da responsabilidade para com o próximo. O segundo, por ter colaborado eficazmente com o programa Fome Zero que tirou o Brasil do mapa da fome da ONU.

Agora, estava ali, participando de uma conferência virtual para tratar de um assunto resolvido.Isto é, um assunto que não deveria mais ser um desafio a vencer, não fora o golpe de Estado de 16, o desmonte operado pelo governo Temer, e o desastre em curso promovido pelo governo Bolsonaro.Como se não bastasse a pandemia que, no Brasil, está se convertendo em genocídio, a volta da fome.Some-se a isto a precarização do trabalho e o trabalho análogo à escravidão.Temos de começar tudo de novo!

Parafraseando Catão, o velho: "Delenda est" governo Bolsonaro e a malta que o sustenta.Temos de tomar a Casa Grande!

