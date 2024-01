Democracia é guerra, autocracia, paz!

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

As palavras, disse Freud, servem para esconder o pensamento.

Os liberais europeus, com derrocada europeia, depois de caírem no conto do vigário do neoliberalismo de Washington, pós-guerra fria, levando-os a romper com a Rússia, estão desalentados, como demonstra Martin Wolf, do Financial Time.

continua após o anúncio

Democracia sucumbe-se como palavra mágica, sem conteúdo.

Para ela se dirigem todas as polêmicas argumentativas que a dão como a última palavra no entendimento da melhor forma de chegar à paz.

continua após o anúncio

Freud colocaria essa questão em dúvida à luz da realidade dos fatos, minimizando-a à categoria de papo furado.

Quem mais promove guerras que colocam a paz como algo meramente subjetivo, senão o capitalismo?

continua após o anúncio

Nos cinco continentes, os Estados Unidos, potência imperialista mais poderosa da história humana, dispõem de mais de 180 bases militares, plataformas para invadir interesses alheios e roubá-los em nome da democracia.

Como mostra em “História, Estratégia e Desenvolvimento”, Boitempo, José Luís Fiori identifica a expansão do capitalismo como algo semelhante à expansão do universo, como força da acumulação do poder, remonetização das economias europeus, desde século 12, motivada por guerras intermitentes.

continua após o anúncio

Os Estados, na formação da Europa, avançam além de suas fronteiras para ocupar terras, cobrar impostos, escravizar conquistados e encher o caixa de recursos para promover mais e mais guerras, como alavanca do desenvolvimento interno na construção da industrialização que requer insumos importados etc.

A democracia, como sinônimo de liberalismo, virou representação do capitalismo que se expande fazendo ocupações e guerras.

continua após o anúncio

A paz não é com ela – palavras, palavras, palavras.... vazias.

TRAGÉDIA ATUAL

continua após o anúncio

Os dois exemplos mais claros no momento mundial, que mina o conceito de democracia, em escala acelerada, são a tentativa de os Estados Unidos usarem, por meio da Otan, a Ucrânia como cabeça de ponte para alcançar a Rússia nacionalista anti-imperialista e expandir, interminavelmente, para o leste, e a ocupação da Palestina por Israel, armada até os dentes por Washington.

No primeiro caso, Biden-Otan tenta colocar cunha entre Rússia e China, para inviabilizar ascensão do colosso militar-comercial geopolítico euroasiático, que se fortalece por meio dos BRICs, para construir nova fronteira desenvolvimentista global por meio da Rota da Seda.

continua após o anúncio

O titular da Casa Branca foge de xeque-mate de Putin-Xi Jinping no ocidente anglo-saxão, abalado pela financeirização, que mina dívida pública americana, já na casa dos 34 trilhões de dólares, bomba atômica, por enquanto(não se sabe até quando) adormecida, contra o dólar.

No segundo caso, a tentativa americana de armar e empoderar Israel, visa mesmo objetivo: dominar todo o Oriente Médio, encharcado de petróleo, e a África, agricultura extensiva, para barrar China e Rússia que estão unidas na tarefa de construção do novo espaço geopolítico que implica cooperação, não confrontação, oposto da marca registrada de Tio Sam de agredir para se afirmar.

Rússia e China, autocratas, diz Tio Sam, constroem estratégias defensivas, mesmo que estejam, como é o caso da Rússia, guerreando contra Ucrânia-Otan, e como a China que se arma contra ameaça americana a Taiwan etc.

Nesse cenário, é que o articulista inglês argumenta a fragilidade da democracia, indiscutivelmente, na vanguarda da promoção de guerra e ditadura, para sustentar o liberalismo como proposta para a humanidade frente à autocracia que, segundo ele, domina China e Rússia.

Onde está a agressividade autocrática chinesa e russa, na tarefa de construção dos BRICS, se seu discurso é o da cooperação internacional?

GUERRA MONETÁRIA

O medo do ocidente anglo-saxão é substantivo: suas armas monetárias, ancoradas em Banco Centrais independentes, revelam-se instáveis e inconfiáveis, porque, na tarefa de impulsionar financeirização especulativa, produzem guerras.

Por meio delas, incrementam sua principal fonte de renda, a fabricação de produtos bélicos, espaciais e atômicos em escala crescente, com a consequente lógica destrutiva.

A produção de guerra destina-se à imediata destruição como fator de reprodução capitalista, sem oferecer alternativa pacífica.

Os trabalhadores, no cenário da guerra, viram escravos da economia da exterminação do valor-trabalho.

Israel nunca investiu tanto em guerra para destruir capital, de modo a dar cabo da Palestina, sem apresentar justificativa de que colocará a vida no lugar do que está destruindo, brutalmente.

Esse é o discurso das potências democráticas, que, ideologicamente, se autodestrói por não ter efetiva utilidade.

Já as autocracias, que dependem de políticas monetárias que se sustentam em bancos públicos e não privados (bombeadores de guerras), o panorama é outro.

A utilidade se revela em propostas de cooperação e solidariedade.

O liberalismo, que Martin Wolf vê esvaziar-se em escala global, é matéria prima-política sem alma, incapaz de gerar esperança.

Ele, em princípio, é o oposto do que pregam seus propagandistas, como Wolf, sendo obrigado a reconhecer seu ocaso como ideal grandioso, mas que não passa de palavras, como diria Freud, para esconder o pensamento sinistro.

Afinal qual é a essência do pensamento de Biden, farol da democracia, que bombeia a guerra genocida de Netanyahu contra os palestinos?

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.