Dentro do vulcão

A capa da Folha de São Paulo de hoje sugere e passa o recado explícito, de que Lula pode vir a sofrer tentativa de atentado por arma de fogo. No momento atual de influência ao ódio, com pessoas fanatizadas dispostas a cometerem atos terroristas, a FSP foi irresponsável e deve explicações.

Em seu terceiro governo, Lula será constantemente ameaçado em sua integridade física através de covardes entrincheirados nas redes sociais, com a intenção de criarem uma atmosfera de medo permanente que venha a interferir e prejudicar seu mandato.

Embora consequente, Lula vem mandando alguns recados para as Forças Armadas que podem ser compreendidos de forma errada, ou deturpados, ao ponto de dar combustível aos golpistas para novos ataques.

Nesse contexto, o Ministro da Defesa, José Múcio, que aconselhou Lula a pedir a operação da Garantia da Lei e da Ordem às Forças Armadas no dia 8 de janeiro, não é de confiança e deve ser exonerado. Se a GLO fosse acionada, o golpe de Bolsonaro ainda estaria em curso. Lula preferiu corretamente pela intervenção federal na segurança pública do DF.

Enquanto isso, a GloboNews conseguiu a primeira entrevista exclusiva com o Presidente Lula. Não tenho muita convicção, mas acredito que Lula acertou em falar para não-convertidos. Por outro lado, a Globo mostrou poder sobre os canais progressistas e pode, como já estão fazendo, embrulhar críticas a Lula e entregar para os seus consumidores.

O Presidente Lula terá pela frente, além da velha mídia liberal, as Forças Armadas desmoralizadas sob alerta, um Congresso com opositores fascistas, bolsonaristas em constante estado de golpe e um país destruído com perspectivas de reconstrução a longo prazo, ou seja, governará dentro de um vulcão.

