Depois de Trump, Xi recebe Putin

A diplomacia chinesa parece determinada a mostrar ao mundo que Pequim se tornou um dos grandes centros organizadores da política internacional contemporânea. Poucos dias depois de receber Donald Trump em uma visita carregada de simbolismo geopolítico, Xi Jinping prepara-se agora para outro encontro de enorme peso estratégico: a recepção ao presidente russo Vladimir Putin.

A sequência dos acontecimentos não é trivial. Ela ajuda a revelar algo muito maior do que simples agendas protocolares. Em meio à fragmentação da ordem internacional, às guerras simultâneas, às disputas tecnológicas e ao desgaste crescente da liderança ocidental, a China vem se consolidando como o espaço onde diferentes polos de poder buscam diálogo, negociação e coordenação.

A imagem possui enorme força simbólica. Primeiro, o líder americano associado ao trumpismo, às tensões comerciais e ao unilateralismo. Em seguida, o presidente russo, figura central de um dos conflitos mais delicados do século XXI. Ambos gravitando em torno de Pequim.

Há poucos anos, seria inimaginável esse cenário.

A China como centro gravitacional da nova ordem

A sucessão de encontros evidencia uma transformação profunda em curso na economia política internacional: o deslocamento gradual do centro de gravidade do mundo para a Ásia e, particularmente, para a China.

Enquanto os Estados Unidos enfrentam polarização interna, déficits crescentes, desgaste institucional e dificuldades para estabilizar simultaneamente várias frentes de conflito, Pequim procura apresentar ao mundo a imagem oposta: previsibilidade, planejamento de longo prazo, estabilidade estatal e capacidade de articulação diplomática.

Isso não significa ausência de disputas ou contradições. A rivalidade estratégica entre China e Estados Unidos continua intensa. A questão de Taiwan permanece extremamente sensível. As disputas tecnológicas envolvendo semicondutores, inteligência artificial e cadeias produtivas seguem no centro das tensões globais.

Mas a percepção internacional começa a mudar. Muitos países observam que, gostem ou não do modelo chinês, Pequim tornou-se ator indispensável para qualquer tentativa de estabilização econômica ou política do sistema internacional.

Putin, energia e guerra

O encontro com Putin ocorre em um momento particularmente delicado. A guerra envolvendo Rússia, Ucrânia e OTAN continua produzindo efeitos globais profundos: inflação energética, insegurança alimentar, reconfiguração das cadeias logísticas e aumento dos gastos militares em várias regiões do planeta.

A Rússia, pressionada por sanções ocidentais, aprofundou fortemente sua aproximação econômica com a China. O comércio bilateral disparou nos últimos anos, especialmente nas áreas de energia, infraestrutura, tecnologia e pagamentos internacionais.

Mais do que parceria conjuntural, trata-se de uma convergência estratégica diante da percepção comum de que o sistema internacional liderado pelos Estados Unidos atravessa uma fase de erosão relativa.

Pequim, entretanto, move-se com cautela. A China procura manter relações econômicas importantes com Europa, Sudeste Asiático, Oriente Médio, África e América Latina. Seu objetivo parece menos o de substituir uma hegemonia por outra e mais o de construir um sistema multipolar capaz de reduzir a dependência global do eixo atlântico tradicional.

O contraste com o Ocidente

Talvez um dos elementos mais interessantes deste momento seja o contraste entre as imagens produzidas.

Nos últimos anos, o Ocidente frequentemente descreveu China e Rússia como potências isoladas ou ameaçadas por crescente rejeição internacional. Mas as cenas recentes parecem sugerir algo mais complexo.

Trump vai a Pequim. Executivos ligados à inteligência artificial, semicondutores e grandes plataformas tecnológicas aproximam-se do governo chinês. Países europeus tentam preservar canais econômicos com a Ásia. Nações do Sul Global ampliam acordos com os BRICS+. E Putin mantém na China um dos seus principais pilares diplomáticos e econômicos.

Ao mesmo tempo, cresce no mundo a percepção de fadiga estratégica dos Estados Unidos após décadas de guerras, sanções, crises financeiras e polarização política interna.

Isso ajuda a explicar por que tantos países hoje buscam diversificar alianças, moedas, mercados e parceiros tecnológicos.

O mundo pós-hegemônico

O encontro entre Xi Jinping e Vladimir Putin, logo após a visita de Trump, talvez simbolize precisamente o nascimento acelerado de um mundo pós-hegemônico.

Não significa o fim imediato da liderança americana. Os Estados Unidos continuam sendo potência militar, tecnológica e financeira gigantesca. O dólar permanece central no sistema internacional. Wall Street segue influenciando profundamente os fluxos globais de capital.

Mas a dinâmica internacional já não funciona mais exclusivamente sob comando unipolar.

O que emerge é uma arquitetura muito mais fragmentada, competitiva e multipolar. Um mundo no qual China, Índia, Rússia, BRICS, ASEAN, Oriente Médio e Sul Global passam a desempenhar papel crescente na definição das regras econômicas e geopolíticas.

E talvez seja exatamente isso que as imagens de Pequim estejam dizendo ao mundo: em meio às turbulências da velha ordem, a China procura se apresentar não apenas como potência econômica, mas como eixo organizador da transição histórica em curso.