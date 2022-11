Derrotas de Bolsonaro e Trump mostram que a humanidade respira

'As duas eleições em países tão diferentes indicam que a humanidade respira um oxigênio que pode ser útil aos povos do mundo', diz Paulo Moreira Leite edit

Apoie o 247

ICL

Uma das disputas políticas fundamentais deste período, em todo mundo, a sucessão presidencial brasileira terminou com uma vitória dupla. Não só o candidato da extrema direita foi derrotado, mas o eleitorado desprezou várias opções conservadoras fantasiadas de terceira via para cravar a terceira vitória de Lula numa eleição presidencial.

Em dois turnos, brasileiras e brasileiros definiram com clareza, nas urnas, qual é seu projeto de país. Num caso único na história da Republica, Lula ocupa a presidência pela terceira vez, sempre pelo voto direto e terá uma oportunidade preciosa de iniciar a reconstrução do estado brasileiro, esvaziado de forma radical no período Temer-Bolsonaro.

A conjuntura internacional, ao menos desta vez, não está unida numa ação imediata contra o projeto encarnado por Lula. Não se ouviu um pio de solidariedade ao bolsonarismo, salvo nos subterrâneos do fascismo internacional.

O tropeço de Trump nas eleições legislativas nos Estados Unidos, onde colheu um resultado decepcionante para quem imaginava o início de uma caminhada triunfal pelo retorno a Casa Branca, mostra que as forças mais reacionárias do império estão longe de fazer unanimidade dentro de casa. Enfim.

Não é preciso cultivar ilusões a respeito do Partido Democrata e seus líderes, responsáveis por ataques violentos à democracia em várias partes do mundo -- inclusive no Brasil.

Apesar das imensas dificuldades e fraquezas que persistem na conjuntura mundial, as duas eleições em países tão diferentes, que atravessam conjunturas tão diversas, indicam que a humanidade respira um oxigênio que pode ser útil aos povos do mundo.

Alguma dúvida?

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.