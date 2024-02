Desembargadora Drª Cynthia Maria Pina Resende toma posse como Presidente do TJ da Bahia

Apoie o 247

Conduzida pelo atual Presidente do Judiciário baiano, o Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, a sessão contou com a participação do governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do prefeito de Salvador, Bruno Reis. A Associação Brasileira de Imprensa - ABI também se fez presente.

Em sessão plenária realizada (14) de novembro de 2023, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), escolheu os novos integrantes da Mesa Diretora que irão gerir a nova gestão administrativa da corte. Com uma expressiva votação, a Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, eleita Presidente para o biênio 2024-2026, tomou posse, no Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, nesta quinta-feira (01).

Considerada como uma das mais experientes e respeitadas juristas do estado, a desembargadora Cynthia Maria Pina Resende é premiada e homenageada por sua atuação no Direito. É reconhecida pela defesa dos direitos humanos e pela promoção da justiça social.

A nova presidente do TJ da Bahia, entre as suas propostas de gestão, deve implementar o Auxílio Saúde para os aposentados, a valorização dos serventuários do poder judiciário, com uma gestão humanista e a promoção da justiça social.

Atendendo ao convite do ex-presidente do TJ da Bahia, Desembargador Nilson Castelo Branco, o presidente da Associação Brasileira de Imprensa - ABI, jornalista Octávio Costa, foi representado na posse, pelo seu diretor representante na Bahia, jornalista Fábio Costa Pinto.

Para o Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que é do PT, “Desde a chegada da gente aqui, no Fórum, houve em mim um sentimento de fortalecimento da instituição TJBA. Ali, não era apenas a troca de um presidente por uma presidente, é, na verdade, o fortalecimento e reconhecimento do Tribunal de Justiça, o poder das forças nacionais sendo fortalecido por fortalecer a democracia. Eu quero agradecer a passagem do desembargador Castelo Branco pela direção neste período de dois anos. Já me reuni com a presidenta nesse sentido de poder continuar sendo parceiro, desejar sucesso a ela e a sua mesa diretora”, declarou.

A cerimônia de posse, dá-se início quando o Mestre de Cerimônia chama os Desembargadores para adentrarem ao Salão Nobre, por ordem de antiguidade, e ocuparem os seus lugares na rotunda, com exceção dos empossados. Em seguida, a composição da Mesa de Honra com as autoridades presentes ou representadas. Inicia-se pelo Presidente do TJBA, seguido do Governador do Estado.

A nova presidente falou que sua eleição é um marco e que prova que não existe superioridade entre as pessoas, sejam elas homens ou mulheres. Sobre a expectativa para o próximo biênio, a nova presidente ressalta que a expectativa é seguir os passos do presidente Nilson, que está saindo, levar adiante os projetos que ele começou, ampliar e melhorar cada vez mais a prestação institucional. Entre os objetivos da nova gestão, aos aposentados, a garantia do restauro dos seus direitos e o reconhecimento dos serventuários da justiça.

Para o diretor representante da ABI no Estado da Bahia, Fábio Costa Pinto, o TJ da Bahia vem passando por muitas transformações, a exemplo disso, é a eleição de uma mulher, uma magistrada (Juíza) de carreira que tem na ponta os direitos humanos e a justiça social. O reconhecimento da valorização de seus quadros, dos serventuários e do restauro aos direitos dos aposentados da corte.

Também tomaram posse os desembargadores eleitos para compor a mesa diretora da instituição, João Bosco de Oliveira Seixas, para 1º vice-presidente; José Alfredo Cerqueira da Silva, para 2º vice-presidente; Roberto Maynard Frank, para corregedor-geral de Justiça; e Pilar Célia Tobio de Claro, para corregedora das Comarcas do Interior.

Cynthia Maria Pina Resende: Graduada em Direito pela Universidade Católica do Salvador, foi aprovada em concurso público para o cargo de Juiz do TJBA em 1984 e iniciou a carreira na Comarca de Brejões. Atuou na Vara Cível da Comarca de Cícero Dantas; na Vara Crime da Comarca de Ipirá; na Vara de Substituições da Comarca de Salvador. Entre 1992 e 1997, exerceu funções nos Juizados Especiais de Defesa do Consumidor da capital, assumindo, na sequência, a titularidade da 1ª Vara Especializada de Defesa do Consumidor da Comarca de Salvador e depois da 64ª Vara de Substituições da capital baiana. Em 2010, foi promovida para o 2º grau pelo critério de merecimento. No biênio 2016/2018, assumiu a Corregedoria das Comarcas do Interior. Atualmente, exerce função na Quarta Câmara Cível, Seção de Direito Privado, Seções Cíveis Reunidas e Tribunal. Preside a Comissão de Reforma Judiciária, Administrativa e Regimento Interno e é Coordenadora de Apoio ao Primeiro Grau.

