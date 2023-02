Desordem do capital gerou tragédia na Serra do Mar; Estado é solução, não causa do problema

"A culpa pela tragédia no litoral não é do poder público, mas da lógica escravocrata que perdura sob o capitalismo selvagem brasileiro", diz Rodrigo Vianna edit

Apoie o 247

ICL

Na imprensa comercial, só se fala nisso: o "poder público" falhou no caso da tragédia do litoral norte de São Paulo.

Ah, como é gostoso ter o Estado como espantalho, para culpar por tudo. Bem, de certa forma é até um avanço as manchetes não dizerem simplesmente que foi um "desastre natural".

Avançamos até o ponto de observar que a chuva, sim, é um fenômeno natural (que poder ter sido potencializada pelas mudanças climáticas provocadas pelo hipercapitalismo), mas o fato de existirem milhares de pessoas penduradas nas encostas do litoral norte paulista não é propriamente um fenômeno da natureza.

Fico pensando o que o governo de São Paulo ou a Prefeitura de São Sebastião deveriam ter feito diante do alerta de que viria uma chuva de consequências perigosas: retirar 5 mil pessoas às pressas de casa? E levar pra onde? Com que estrutura?

Quando se diz que a responsabilidade pelas mortes é do poder público, esconde-se a lógica da ocupação da terra no Brasil. No Sudeste do país, desde que a escravidão acabou, os mais pobres são empurrados para as encostas. Isso é assim no Rio, em Petrópolis, em Angra dos Reis. E é assim no rico litoral norte de São Paulo.

Os pobres estão ali porque há emprego por perto: nas pousadas, nos restaurantes e nas casas dos ricos - que ficam na área plana bem perto da praia.

O Brasil tem terra de sobra no interior - ocupada por boi e monocultura. O agronegócio utiliza milhões de hectares, gera divisas na exportação de soja e carne. Mas não gera emprego. O interior próspero do agro é um deserto humano.

O trabalho - quando existe - está nas megacidades e perto do litoral, onde os pobres vivem amontados na periferia ou pendurados nas encostas. É a lógica absurda do capital. O mercado não vai resolver isso.

Precisamos esperar uma "revolução" pra isso mudar? Ou o demonizado "poder público" poderia intervir, mesmo sob o capitalismo? Sim, poderia, produzindo estoque de terra, e de casas - em áreas planas.

A culpa pela tragédia no litoral não é do poder público, mas da lógica escravocrata que perdura sob o capitalismo selvagem brasileiro. A solução, essa sim, pode vir do Estado.

Os mais ricos se emocionam com a tragédia, recolhem alimentos e roupas e isso alivia a culpa. Mas teriam um ataque apoplético se alguém propusesse a mudança radical na lógica rentista que produz morte e ocupação desordenada do solo.

Na hora de uma tragédia como a que vimos na Serra do Mar, só o Estado pode organizar o apoio aos desabrigados: nas escolas e ginásios de esportes, com policiais e equipamentos militares.

É do Estado também que poderia vir a prevenção. O Estado é solução e não causa da tragédia - provocada pelas chuvas e pela desordem capitalista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.