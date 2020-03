Desorientado, Bolsonaro tenta mudar o foco da tragédia econômica de Paulo Guedes

Enquanto a economia brasileira entra em colapso, o Presidente da República Jair Bolsonaro (que está mais para Bobo da Corte), ao invés de apontar medidas de proteção e recuperação de nosso país, faz questão de surfar em assuntos paralelos com o objetivo de desviar a atenção da incompetência de seu governo, bem como deixar seus seguidores coesos, lobotomizados, radicalizados e presos em mundos paralelos.

Não há limites para o ridículo: enquanto a crise econômica devasta o país, Jair Bolsonaro leva palhaços de circo para dar entrevistas na Presidência da República, inventa um debate sobre fraude nas eleições de 2018 e provoca outra discussão a respeito de um abraço de Drauzio Varella em uma reportagem do Fantástico.

O próprio Congresso Nacional já percebeu a jogada bolsonarista e resolveu não mais embarcar na conversa fiada que tem por foco jogar uma cortina de fumaça na incompetência de Paulo Guedes e na tragédia de seu governo.

Em verdade, a capacidade de recuperação da economia brasileira está praticamente arruinada com as vergonhosas medidas entreguistas e temerárias de Michel Temer e de Jair Bolsonaro, que estão minando o poder de compra do povo brasileiro, desarticulando os órgãos responsáveis pelas medidas de redistribuição de renda, entregando nossas riquezas e nosso patrimônio a preço de banana para a agiotagem internacional, outorgando privilégios ao mercado financeiro e concedendo absurdas isenções (em um só leilão do petróleo, o Brasil abriu mão de um trilhão de reais de receitas).

Adicione-se ao fato da destruição da capacidade de investimento do Estado brasileiro com a vergonhosa “PEC do Teto dos Gastos” ou Emenda Constitucional nº 95, que limita o crescimento dos investimentos públicos ao índice de inflação, impedindo os investimentos mesmo que exista caixa para tanto.

Enquanto isso, Jair Bolsonaro cumpre a missão de transformar a Presidência da República em um verdadeiro circo, entregar nosso patrimônio aos gringos e desmoralizar por completo do Poder Executivo.