Desrespeito no ônibus

Nesta semana, um fato desagradável ocorreu comigo. Eu voltava do centro do Recife, de ônibus, no sábado. O veículo estava cheio e eu, em pé, em frente a duas jovens sentadas. Elas me viam e faziam que não viam, olhavam de lado e viravam o rosto para a paisagem. Até o momento em que eu, de propósito, toquei no ombro da mais próxima, repetidas vezes, com um pequeno pacote que eu carregava. Para quê? A sensível jovem me olhou nos olhos e reagiu contra aquela indignidade:

Olhe o que o senhor está fazendo!

Então eu lhe respondi:

É interessante que você não me viu antes. Só agora?

Por quê? — ela me perguntou.

Eu respondi:

Porque você não deu lugar a um idoso.

Então ela, no círculo fechado do seu egoísmo, voltou-se contra mim aos gritos:

Mas o senhor não teve respeito nem educação!

Eu respondi:

Você é que não tem respeito nem educação em ceder o seu lugar a uma pessoa mais idosa. Tanto você quanto a amiga!

O ônibus inteiro parou para ouvir; quero dizer, as pessoas pararam e ficaram olhando a discussão. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, em que jovens não cedem lugar aos mais idosos. Acontece neste exato momento nos ônibus do Brasil. Mas, no sábado, eu explodi, porque era e continua a ser de necessidade pública. Esse desprezo por um direito humano dos mais velhos nunca, ou quase nunca, é divulgado. Um dos problemas para casos semelhantes não serem conhecidos é que a maioria dos intelectuais não anda mais de ônibus e perde esse contato com a vida da maioria da população. Como, então, falar das condições reais em que vive o povo? É como se tudo estivesse bem, visto da janela do seu carro.

Saudade dos tribunos populares. Saudade de Lima Barreto e de Solano Trindade.