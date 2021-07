Desumanidade e Corrupção

O Brasil caminha para o abismo por conta do governo e de sua incapacidade de governar. A necropolítica mata, o desemprego gigantesco mata todas as perspectivas e a fome que voltou está matando a dignidade do povo brasileiro edit

Piedade é a palavra de ordem e socorro ao sofrimento daqueles que perderam familiares, amigos, colegas e conhecidos. Todos perderam alguém muito próximo, que caminhava junto, que amava ou dividia sonhos e esperança.

Choram o vazio da perda, do silêncio, da saudade... os milhares de órfãos da Covid-19. Quem vai cuidar desses órfãos? Como restabelecer a normalidade diante da morte que avança sem obstáculos?

A cara feia da morte é a expressão legítima do carrasco, daquele que negou a Ciência, debochou, riu, ignorou o sofrimento alheio. Um ser desprezível e irresponsável, o vírus da ignorância. Aliás, ele não é nada. Apenas a figura da morte, do horror que devora possibilidades.

O tempo foi interrompido, a vida foi negligenciada e roubada. Passado um ano e quatro meses de tormenta, com mais de 517 mil vidas perdidas para a Covid-19, vivemos uma guerra que parece estar longe do fim. As únicas armas contra essa guerra são: distanciamento social, uso de máscara e vacina. Menos de 13% da população tomou as duas doses, lamentavelmente!

Enquanto vários países como Itália, França, Inglaterra e Estados Unidos começam a dar adeus a algumas medidas de isolamento social, de poderem andar sem máscara, ao ar livre, o número de contaminados no Brasil volta a disparar e o de mortes a crescer em alguns estados.

O Brasil caminha para o abismo por conta do governo e de sua incapacidade de governar. A necropolítica mata, o desemprego gigantesco mata todas as perspectivas e a fome que voltou está matando a dignidade do povo brasileiro.

Desumanidade, maldade, mentira é a vocação desse governo e de seus asseclas genocidas. Um governo que foi eleito falando sobre sua plataforma de ódio e discriminação explícita aos pobres, trabalhadores, mulheres, pretos e LGBTQIA+. Ele não enganou ninguém. Vomitou na cara dos brasileiros machismo, preconceito, discriminação, racismo, homofobia e toda a ignorância possível. Aqueles que o elegeram não foram enganados. Devem, certamente, um pedido de desculpas ao país que está sendo destruído e o povo esmagado.

Na CPI, denúncias de corrupção

Agora vem à tona toda a lambança, muito além da incompetência. A corrupção escancarada e comprovada.

Na CPI da Covid no Senado, o presidente regional da Pfizer, Carlos Murilo, relatou que foi oferecido ao governo brasileiro, 70 milhões de doses de vacina em agosto de 2020. As primeiras conversas começaram em maio de 2020 e as doses seriam liberadas em dezembro. Não houve interesse, na época, por parte do governo.

Esse depoimento já seria suficiente para levar preso o ex-ministro da Saúde, general Pazuello. Mas ele foi blindado pela Justiça e também pelo governo.

Imaginem quantas vidas teriam sido salvas se desde dezembro os brasileiros estivessem sendo imunizados e se tivesse ocorrido investimentos na compra das diversas vacinas?

O pior ainda estava por vir – a corrupção – de forma escancarada. Tudo premeditado. O governo não comprou as diversas ofertas da Pfizer, mas preferiu rapidamente investir na compra superfaturada em mais de 1000% da indiana Covaxin. Com pressão e assédio, conforme relatou à CPI o funcionário público, Luis Ricardo Miranda, do Ministério da Saúde, e confirmado pelo deputado Luis Miranda DEM/DF, irmão do servidor, que teria levado provas das irregularidades sobre a compra ao presidente. Este ficou de acionar a PF e nada fez.

Governo quer calar

Após as denúncias, o governo que deveria investigar e se explicar, o que fez? Ameaçou e mandou investigar quem fez as denúncias, e não os denunciados. Além disso, mandou bloquear o acesso do servidor público do sistema do Ministério da Saúde.

A corrupção é a cara horrenda desse governo, que já nasceu podre. Que nunca negou sua intenção, a barbárie em que vivemos.

Além das mortes pela Covid-19, o desemprego em massa e a fome devastadora assustam e imobilizam os brasileiros, perplexos e indignados.

É necessário intensificarmos as ações e mobilização nas ruas pelo "fora genocida”. Não existe outra saída, a não ser a queda desse governo de abutres e malfeitores. Gente que conseguiu destruir a dignidade do povo brasileiro.

O Brasil terá que ser reconstruído. As liberdades individuais e coletivas precisam ser resgatadas e preservadas. A esperança foi lançada. É necessária estrutura sólida para garantir a sua existência, o futuro do país está em nossas mãos. Precisamos semear piedade e humanidade.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.