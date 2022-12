Apoie o 247

Ao ouvir a notícia de que os cantores, Caetano Veloso e o Pr Kleber Lucas, iriam gravar juntos a já famosa música gospel “Deus cuida de mim”, composição do Pastor, eu criei uma expectativa muito grande do que poderia sair desse encontro. Como entender que água (profano) e óleo (religioso) conseguiria, enfim, se unir? E aconteceu! Os dois conseguiram enfim, dar um nó na lei da natureza.

Como todos devem saber, Caetano é um cantor “profano”, e dos melhores que esse país já concebeu. Autor de sucessos como, “atrás do trio elétrico” e “eu sou Neguinha”, dentre tantos outros que poderia ser a bíblia da Música Popular Brasileira de um só cantor. Não precisaria de outros para o ser.

O Pastor Kleber Lucas é autor de canções de sucesso entre os evangélicos no Brasil. "Aos Pés Da Cruz", "Te Agradeço" e "Acredita Só Um Pouco Mais". Conhecido por suas composições de sucesso, alcança todas as denominações, inclusive parte da Igreja Católico, com suas músicas.

Ao se juntarem para gravar a composição, a convite do pastor, os dois dão um presente ao país em um momento que ele vive grandes divisões internas na política, nas famílias, nos grupos de amigos, nas próprias igrejas. Está união é um balsamo a ser ofertado aos que buscam a paz entre todos.

Lançado ontem, 04, em várias plataformas digitais e pela TV Globo no programa Fantástico, o vídeo já virou “uma febre” entre os evangélicos. Públicos distintos são alcançados por cada um dos dois cantores, que de outra forma não conseguiriam. Só por isto, o encontro dos dois já valeu para ajudar a pacificar o Brasil

Letra perfeita, colocação das duas vozes ficou impecável, mesmo percebendo no vídeo o esforço do Caetano para fazer o seu melhor, e conseguiu. Entregou bem. Violões e harmonia sem que nada precise ser ajustado, perfeitos. E as vozes com as meninas nos vocais, foram simplesmente, PERFEITAS!

Como disse o poeta, “GENTE É PRA BRILHAR, NÃO PRA MORRER DE FOME”. E que essa iniciativa dos dois não termine nessa gravação, que possam transformar a ideia inicial em um disco com músicas gospels, seria um presente maior a um Brasil que está precisando mais de Deus a cuidar de todos nós.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

