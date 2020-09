Dia D da cloroquina: a irresponsabilidade de médicos lacradores nesse absurdo

Alguns médicos brasileiros defenderam a cloroquina e o tratamento precoce. Fizeram lives, lacraram em postagens, etc. Se diziam corajosos e que honravam seu "juramento". Driblaram a ciência, pedalaram o bom senso. Ganharam elogios e curtidas. Na época, prometeram que em breve sairiam as pesquisas que comprovariam suas teorias, ao mesmo tempo que desqualificavam a OMS e até os métodos científicos.

Passaram-se meses e nada. Nada. Vazio. Nulo. Oco. O que foi publicado até agora, quem diria, confirma o que já sabíamos na época e mostra que os salvadores estavam totalmente equivocados e que jamais poderiam ter feito propaganda daquela forma, enganando a população, dando cartucho para políticos e malucos em geral.

Propaganda de tratamento que não funciona usando a medicina e o título de médico como chanceladores é infração ética porque deturpa o objetivo do cuidado, ainda mais num momento de pandemia quando a medicina se torna determinante para rumos sociais.

Nesse sentido, não há muita diferença na propaganda do Ozônio no ânus para tratamento da COVID defendido pelo médico e prefeito de Itajaí em relação ao kit que se divulgou e se vai distribuir no Dia D. Aliás, as pesquisas mostram que a cloroquina é ainda pior, porque, mesmo não ajudando em nada, apresentou até 2% de complicações graves. Foi banida pelo FDA em junho.

Ali perto de Itajaí, na mesma Santa Catarina, o secretário de saúde de Brusque disse, confundindo o que fazer com seus orifícios, que médicos que não fossem cloroquiners deveriam "pedir pra sair".

Há muitas perguntas cujas respostas são importantes: esses médicos foram irresponsáveis inconscientemente? Estavam apenas apaixonados por um discurso? Queriam apenas fama e posicionamento em redes sociais? Por que diziam que quem era contrário à cloroquina era ideológico? As evidências contrárias às suas verdades já estavam disponíveis para que pelo menos tivessem a cara de pau de ponderar com dúvidas suas afirmações públicas. E não fizeram.

Cadê, afinal, as pesquisas que prometeram? Elas existiam? Se não existiam era mentira. Por que mentiriam? Como enganaram até o General Ministro da Saúde? Ele caiu nessa.

Esses médicos deveriam, sim, ser chamados para pelo menos dar explicações na Justiça e nos Conselhos de Medicina, ou haverá prerrogativas claras para novas distorções impunes em outros momentos.

Acredito, sim, que sabiam que estavam botando parte da população contra os outros médicos e contra a ciência. Ninguém é tão inconsequente de não imaginar isso. Estávamos numa situação crítica e o debate da cloroquina já dominava narrativas nos EUA e aqui nas redes sociais. Sei que o assunto parece batido, mas são os mesmos colegas que foram e são críticos do distanciamento social, que ignoram as medidas tomadas em outros países.

Falam da medicina e do cuidado como se fossem mais inteligentes ou mais médicos que todos os outros e do que a ciência. São os mesmos que continuarão a emitir posições referentes ao cuidado na pandemia. Falarão mal da vacina chinesa, da OMS, de novos distanciamentos, darão permissão científica para liberar público nos estádios, defenderão ou destruirão tratamentos... Propagarão a sua forma de interpretar a medicina, atendendo a interesses que eu não compreendo, deixando a população em dúvida.

Políticos e manipuladores da opinião pública se aproveitam desses médicos facilmente. São úteis apenas para enfraquecer a ciência e a medicina. São úteis para dizerem que não há consensos ou que a categoria está dividida sobre determinado assunto. O que ganham? Sabemos mesmo é quem sempre perde.

O Dia D da Cloroquina em plena campanha eleitoral é um crime contra a saúde pública, contra a democracia e é um degrau importante que os negadores e manipuladores da ciência alcançarão. É a mesma linha do movimento anti-vacina, cheia de delírios paranoicos e necessidade de identificação em grupos. Aliás, bebês precisam mesmo de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses? E a destruição das florestas impacta mesmo na saúde?