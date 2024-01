Alex Solnik sugere criação de feriado nacional no dia 8 de janeiro: "deveria entrar no calendário como o Dia da Democracia" edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

A melhor e talvez a única forma de a intentona bolsonarista jamais ser esquecida é transformar o 8/1 em feriado nacional.

O 8/1 deveria entrar no calendário como o Dia da Democracia.

continua após o anúncio

Os feriados nacionais são decretados por lei.

A lei 622 da constituição federal, aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada pelo presidente Eurico Gaspar Dutra a 6/4/1949, estabeleceu sete feriados nacionais: 1/1 (Dia Internacional da Paz Universal); 21/4 (Tiradentes); 1/5 (Dia do Trabalho), 7/9 (Independência); 2/11 (Finados); 15/11 (República) e 25/12 (Natal).

continua após o anúncio

Para ser incorporado ao calendário de feriados nacionais, o Dia da Democracia deveria ser aprovado por uma PEC, que exige ⅔ de votos na Câmara e no Senado.

O governo, sozinho, não tem esse cacife. Mas qual deputado ou senador terá a ousadia de se opor a uma data que celebra a democracia?

continua após o anúncio

Pode ser um bom teste para definir quem é e quem não é democrata no Congresso Nacional.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.