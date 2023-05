Apoie o 247

A data e a celebração do Dia Internacional do Trabalhador remontam de 1886 após uma greve de trabalhadores em Chicago, que reivindicavam a redução da jornada diária de trabalho de 17 horas, para oito horas. Os enfrentamentos com a polícia resultaram em trabalhadores mortos, feridos e presos. Se as coisas mudaram nas relações de trabalho, muito se deve ao movimento sindical organizado.

No entanto a luta por direitos é perene. Sempre haverá brechas na legislação, má fé do empregador e fraqueza de lideranças sindicais. Com as mudanças estruturais em curso nas últimas décadas, os sindicatos perderam força e condições deploráveis de trabalho voltaram a ser notícia aqui e no mundo todo.

Durante a ditadura militar no Brasil um líder sindical se tornou uma referência mundial, por sua firmeza e habilidade nas negociações. Quando percebeu que a luta pela desigualdade social ia além do movimento sindical, Lula e uma parcela considerável de diferentes segmentos da sociedade criou o Partido dos Trabalhadores. Para dar visibilidade e voz ao partido Lula se elegeu deputado federal Constituinte. O PT cresceu e em poucos anos se tornou o maior partido político da América Latina.

Ao perceber as limitações de um deputado, ou senador, para mudar o que precisava ser mudado, Lula optou pelo caminho que poderia lhe dar essa condição: a presidência da República - pelo voto! Foram quatro tentativas sem nunca colocar sob suspeição o resultado das urnas. Nunca se lamentou e muito menos se entregou. Com o tempo que tinha fortaleceu o partido, deu visibilidade a suas propostas e percorreu o mundo contando a sua extraordinária história de vida.

Em pouco tempo, Lula se tornou um líder mundial. O único presidente com três mandatos, num país democrático. Como todos sabem, só não foram quatro porque Moro e sua turma não deixou. Esse breve relato sobre Lula, no Dia do Trabalhador, tem a ver com o visível preconceito de parte da sociedade em relação a ele. Sua importância global é inquestionável, só que tem alguns que não querem ver. Seguem os fatos.

Seus primeiros 100 dias de governo, reforçam minha narrativa: são poucos os governantes que conseguem montar a agenda que Lula montou. Esteve na Argentina, no Uruguai, nos EUA, na China, em Portugal, na Espanha, na Arábia Saudita e já recebeu em Brasília o primeiro Ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Em breve será a visita de Macron.

Ao contrário do outro, Lula se relaciona muito bem com o mundo lá fora. Como poucos sabe definir prioridades, sem se descuidar dos graves problemas internos. Esteve presente em todas em todas tragédias causadas pelas fortes chuvas que caíram no país, sabendo da importância de estar junto com os atingidos nesses momentos de sofrimento. Em relação aos atos de terrorismo do dia 8, quando vândalos destruíram os prédios símbolos dos poderes da República, numa ameaça à democracia, Lula prontamente decretou intervenção federal em Brasília trazendo a segurança que a sociedade esperava diante um dia de terror.

Portanto, nesse Primeiro de Maio, em particular, é tempo de reflexão. A passagem de Lula pela China foi marcante. Pela primeira vez o rigoroso protocolo chinês foi quebrado para recebê-lo ao som de Novos Tempos, de Ivan Lins. Em Portugal foi aplaudido de pé por onde passou. Na Espanha, seu o compromisso com a paz entre Rússia e Ucrânia foi Capa do principal jornal espanhol. Enfim, um breve resumo de um líder sindical brasileiro que nos orgulha pela exitosa caminhada. Suas falhas podem e devem ser comentadas, mas não por preconceito. Ódio e preconceito juntos levam qualquer país ao atraso.

