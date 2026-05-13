A China e os Estados Unidos compartilham a responsabilidade de usar o diálogo como uma salvaguarda contra erros de cálculo estratégico. A estabilidade no Estreito de Taiwan é de importância fundamental, e temas que vão do comércio à comunicação entre militares também têm grande peso para a estabilidade global.

A visita de Estado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China ocorre em um momento decisivo tanto para as relações bilaterais quanto para a ordem internacional mais ampla. Como as duas maiores potências econômicas do mundo, ambos os lados têm todos os motivos para priorizar a prudência estratégica em vez da confrontação.

Em uma era em que as tensões geopolíticas dominam as manchetes, manter abertas as linhas de comunicação entre Pequim e Washington é uma das poucas formas confiáveis de reduzir erros de cálculo.

Como observou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, “a diplomacia entre chefes de Estado desempenha um papel insubstituível ao fornecer orientação estratégica para as relações China-EUA”.

A China tem sinalizado repetidamente que está preparada para ampliar a cooperação com os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que administra divergências com base na igualdade, no respeito mútuo e no benefício mútuo — uma abordagem que poderia ajudar a trazer a estabilidade e a previsibilidade tão necessárias a um cenário internacional cada vez mais volátil.

Diplomacia entre chefes de Estado como orientação estratégica

Ao longo de todos os altos e baixos, uma lição se destaca: quando as tensões aumentam, a diplomacia entre chefes de Estado se torna o mecanismo mais eficaz para estabilizar a relação como um todo.

A reunião vai além das preocupações bilaterais, pois os dois líderes trocam opiniões não apenas sobre a direção futura das relações China-EUA, mas também sobre questões mais amplas ligadas à paz e ao desenvolvimento global.

Quando o presidente Xi Jinping se reuniu com o presidente Donald Trump em Busan, em outubro de 2025, a mensagem de Pequim foi clara: China e Estados Unidos devem olhar além dos atritos de curto prazo e concentrar-se no quadro maior. Xi pediu que ambos os lados reconhecessem os benefícios de longo prazo de relações estáveis, fortalecessem o diálogo, administrassem divergências de forma responsável e aprofundassem a cooperação prática. Sua visão para a relação, baseada no respeito mútuo, na coexistência pacífica e na cooperação de ganhos compartilhados, oferece um caminho construtivo para as relações entre grandes potências. Trump, por sua vez, reconheceu o peso dessa relação, descrevendo os laços China-EUA como os mais importantes do mundo, e expressou esperança de que a comunicação entre os dois lados continue.

Esse tipo de engajamento de alto nível é importante porque fornece direção estratégica em momentos em que as tensões bilaterais poderiam se espalhar para áreas como comércio, tecnologia e segurança. Como observou o ministro das Relações Exteriores Wang Yi: “Virar as costas um para o outro levaria apenas a percepções equivocadas e erros de cálculo mútuos; deslizar para o conflito ou a confrontação poderia arrastar o mundo inteiro para baixo.”

Respeito aos interesses centrais

Ao mesmo tempo, o diálogo exige limites claros. Ambos os países têm interesses fundamentais, especialmente em torno da soberania, da segurança e do desenvolvimento.

Para a China, a questão de Taiwan continua sendo a mais importante. Em uma ligação em fevereiro, o presidente Xi reiterou que Taiwan faz parte da China e que a China jamais permitirá que a ilha seja separada. Ele enfatizou que os Estados Unidos devem aderir estritamente ao princípio de uma só China e às disposições dos três comunicados conjuntos China-EUA, além de encerrar a venda de armas a Taiwan.

O Acordo de Comunicação Militar Marítima, conhecido pela sigla MMCA, retomado em 2024, tornou-se uma das salvaguardas mais práticas na relação bilateral. No Havaí, em novembro passado, representantes militares dos dois países se reuniram no âmbito do MMCA para discutir as condições de segurança marítima, revisar casos operacionais e melhorar os procedimentos de comunicação. Ambos os lados reconheceram que o diálogo militar profissional ajuda as forças na linha de frente a interagir de forma mais segura e reduz o risco de mal-entendidos.

Esses mecanismos são cada vez mais importantes no ambiente de segurança atual. Relações estáveis entre China e Estados Unidos vão muito além dos dois países. À medida que conflitos se arrastam em outras partes do mundo e pressões unilaterais aumentam, muitos países em desenvolvimento se preocupam com o retorno de uma mentalidade de Guerra Fria e de confrontação entre blocos.

Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, China e Estados Unidos têm a responsabilidade de impedir que a confrontação escale. Em um mundo incerto, a coexistência pacífica entre os dois países reflete sabedoria estratégica.