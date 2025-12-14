A extraordinária mulher,comoleta 78 anos e é preciso comemorar, resgatar sua trajetória de vida e de dedicação ao povo brasileiro, sua honestidade intelectual e sua honradez.

A primeira mulher Presidenta eleita e reeleita, vinha de uma grande experiência como uma espécie de "primeira-ministra" de Lula, aquela que deu coerência e organização do governo, caminhos estratégicos como a reestruturação do sistema elétrico, depois do apagão, e a elaboração e execução do PAC.

Dilma Vana Rousseff já era uma lenda na resistência à ditadura, presa,.torturada, retoma a vida pessoal e política no Rio Grande do Sul, ligada ao brizolismo e em funções técnicas, depois foi ao governo Lula e se torna sua principal ministra, de lá a inédita presidência.

Uma honra ao Brasil ter uma mulher como Dilma, enfrentou os pesadelos da Ditadura e do golpismo, machismo, das maledicências (machistas da própria esquerda), com altivez e sem envergar, é inacreditável de como suportou aquelas agonizantes 14 lihoras no senado contra si, sem choro, sem desespero, um exemplo de resiliência e convicção de sua reputação ilibada.

Dilma hoje dirige um dos mais importantes bancos do mundo, do Banco doa Brics, é respeitada em todo o mundo, recentemente o presidente Xi Jinping fez uma homenagem especial à ela, um reconhecimento que nem o Brasil ainda lhe fez e lhe deve.

Parabéns, comandante Dilma Rousseff!