Dilma Vana e o pequeno Temer

Muitos reclamam do desabafo de Dilma, que atrapalharia coalizão para vencer no 1o. turno. Penso que ela bem o fez, Temer não pode ser esquecido e ficar impune edit

Apenas vejo que Dilma tem dignidade e autoridade para espinafrar um dos maiores canalhas da história.

Dilma foi fundamental como primeira-ministra de Lula, penso que, sem ela, Lula não teria feito o governo que fez.

Dilma impôs ritmo ao governo, as obras, o PAC e o funcionamento da máquina.

Muistos esquecem que Lula teve todas essas conquistas porque tinha uma grande ministra, com capacidade de trabalho e ele, Lula, pode se dedicar a costura política e ocupar os espaços no imaginário popular do Brasil e mundo.

As conquistas de Lula são delas também.

Dilma assumiu o governo no momento de pouso suave do enorme crescimento, isso ninguém quer analisar, as condições econômicas do mundo tinham mudado, os EUA passaram a atrair os dólares de volta, as torneiras de financiamento externo secaram.

O enorme endividamento público local para combater, corretamente , a crise colossal de 2008, chegou a conta em 2011, 2012, ou tudo era de graça?

Dilma foi absolutamente fiel ao Lula, jamais reclamou do que recebeu, um pio público.

Claro que ela não tinha as habilidades de Lula, mas é claro também que a diminuição do bolo econômico, mas a fome do PMDB era a mesma.

Respeito muito a Dilma, e é importante um debate mais justo e coerente do governo Dilma I, o II não existiu, foi Golpeada, pelo sr Temer.

Muitos reclamam do momento do desabafo de Dilma, que atrapalha a Coalizão para vencer no primeiro turno.

Penso que ela bem o fez, Temer não pode ser esquecido e ficar impune, mesmo que seja apenas lembrar seu lugar na história:

Golpista e traidor.

