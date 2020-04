Dinheiro pra ajudar o povo não pode ir pra banco

Apresentei uma emenda pra proibir esse absurdo contra o povo em plena pandemia!

A Renda Básica de Cidadania Emergencial foi aprovada pela Câmara com o objetivo de ajudar as famílias mas, nessa terça-feira, as pessoas que correram para efetuar seus cadastros e solicitar o benefício foram surpreendidas com a seguinte mensagem: “Lembre-se: Caso exista saldo negativo ou débito programado nesta conta, o lançamento do auxílio pode ser utilizado para quitação”.

Ou seja, se a pessoa está sem trabalho e sem renda e estiver devendo para o banco, o dinheiro poderá ser "retido" e não servirá para ajudar na renda do indivíduo e sim na renda dos banqueiros.

Dessa forma, o sistema bancário, campeão de lucros, parece ignorar que benefício foi criado para garantir a sobrevivência das famílias nesse período crítico, enquanto mantemos o isolamento social pra salvar vidas.

Vale a pena lembrar que os bancos já estão recebendo ajuda do governo, antes mesmo que o povo.

Como a Lei que instituiu o benefício não explicitou claramente essa vedação, apresentei emenda ao PL 873/2020, que trata de alterações para proibir o expropriação do dinheiro emergencial por parte dos bancos, em hipótese alguma.

Esse projeto de lei está na pauta da sessão de hoje da Câmara dos Deputados e espero que a emenda seja acatada, vedando esse confisco cruel.

