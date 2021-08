Direção da Petrobrás “veste a carapuça” e tenta ludibriar

Em nota publicada neste sábado (31/07) com o título “Petrobrás esclarece sobre notícias de imprensa” (mas não diz quais notícias) que copio a seguir:

A direção da estatal tenta defender o indefensável, com palavras confusas e números inadequados.

Diz que existem estudos com o Ministério de Minas e Energia, para um possível subsídio ao gás de cozinha, mas “Não há definição quanto a implementação e o montante de participação”. Provavelmente se referindo a recente notícia de que o presidente Bolsonaro teria anunciado que a empresa tem R$ 3 bilhões reservados para o programa https://www.moneytimes.com.br/bolsonaro-diz-que-petrobras-tem-r-3-bi-para-custear-vale-gas/

Informa que no primeiro semestre de 2021 “sua contribuição à sociedade brasileira na forma de tributos pagos pela Companhia e retidos por terceiros” superou em R$ 14,1 bilhões ao obtido no mesmo período do ano anterior. Ocorre que a fonte adequada para apurar a contribuição da empresa é o Relatório do Valor Adicionado, documento calculado de forma padronizada e publicado. Neste relatório temos os seguintes valores:

Tributos R$ bilhões

2011 2019 2020

Federais 61,1 99,6 58,7

Estaduais 36,4 40,3 24,5

Municipais 0,2 0,7 0,8

Total 97,7 140,6 84,0

Notem que há dez anos a contribuição com tributos da empresa era superior ao alcançado em 2020. Corrigindo o valor de 2011 (97,7) pelo IPCA para 2020 encontramos R$ 159,7 bilhões. Ou seja 90% superior ao obtido em 2020 (84,0). Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro – Alerj, segue a CPI das participações especiais, que apura a queda de arrecadação no estado. https://odia.ig.com.br/colunas/servidor/2021/07/6201945-cpi-das-participacoes-especiais-ouvira-empresas-que-firmaram-contrato-com-a-petrobras.html

Salienta que seguindo “seu compromisso de geração de valor” (para o acionista), no ano de 2021 já distribuiu R$ 10 bilhões em dividendos. Se olharmos o histórico de pagamento de dividendos da Petrobrás temos o seguinte:

Dividendos US$ bilhões

2010 2011 2012 2013 2018 2019 2020

5,4 6,9 3,3 2,7 2,9 1,9 1,4 (*)

(*) Em 2020 pela primeira vez em sua história a Petrobras pagou dividendos superiores ao lucro do exercício.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

