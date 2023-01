Direitos Humanos aos presos em Brasília

Apoie o 247

ICL

Direitos Humanos estão acima de qualquer tipo imbecil ou ofensa de figuras neofascistas.

Todos (as) os que praticaram atos terroristas e foram presos (as) em flagrante em Brasília, que participaram direta ou indiretamente das ações violentas, depredação, furtos e outros delitos, e, mais importante, que atentaram contra o Estado Democrático de Direito e a Democracia, têm direito a defesa jurídica, acesso a um defensor público ou à advocacia privada, direito à condições dignas, mesmo que eles reneguem diuturnamente os Direitos Humanos, como fizeram Bolsonaro e os bolsonaristas.

A Defensoria Pública acompanha com seus quadros a situação de todos os detidos, desde as primeiras horas, tanto na Polícia Civil, quanto na Polícia Federal, além do ginásio para onde foram levados.

A OAB, através de sua Secional do Distrito Federal (OAB-DF), fez diligência hoje no local em que estão aguardando a identificação, depoimentos, para verificar as condições dos detidos, se há assistência jurídica, comida e água. Constatou que os direitos estão preservados e que nenhuma norma foi desrespeitada.

O processo de identificação, depoimento é demorado pela quantidade de detidos, mas todos terão audiência de custódia (que eles criticavam que servia para soltar bandidos) e podem ter suas prisões confirmadas ou relaxadas, dentro do devido processo legal.

Não deixa de ser irônico que líderes da extrema-direita, que são contra os Direitos Humanos, hoje, clamam por Direitos Humanos, Mourão, por exemplo e deputados bolsonaristas.

Jamais nos igualaremos ao que eles pregam, muito menos queremos vingança ou flertar com às suas máximas e seus bordões, tais como: Bandido bom é bandido morto, ou Direito humanos é defesa de bandido, direito do manos.

Do nosso lado, defensores dos DH, não fazemos distinção sobre quem são os detidos, recolhidos e presos, sempre defenderemos indistintamente, mesmo os que são radicais contra nossa missão de luta e vida. Nosso trabalho é levar justiça e dignidade humana, em qualquer situação, respeitando as leis e a Democracia.

O Estado de Democrático de Direito e a Democracia se tornam mais fortes quando os Direitos Humanos são garantidos e respeitados. O Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, fez importante nota sobre as garantias dos detidos (as), de acompanhamento deles (as) e respeito aos Direitos Humanos.

Viva a Democracia, Viva os Direitos Humanos.

