TV 247 logo
      Buscar
      Paulo Moreira Leite avatar

      Paulo Moreira Leite

      Colunista e comentarista na TV 247

      1289 artigos

        HOME > blog

        Ditadura começa a prestar contas ao país

        Prisão dos golpistas expõe a urgência de o Brasil enfrentar os crimes da ditadura

        Brasília (DF) - 22/11/2025 - Manifestação em frente à sede da Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

        Ao abrir as portas de nosso sistema prisional para dar passagem a seis personagens do porão da ditadura militar, o Supremo Tribunal Federal abriu caminho para um indispensável ajuste de contas da nação brasileira com a própria História.

        Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

        Estamos falando daquele período de quase três décadas em que a lei foi substituída pelo crime, a civilização acabou dominada pela barbárie e, mais grave ainda, a verdade era trocada pela mentira.

        Julgados pelo STF, um ex-presidente da República, três generais e um almirante quatro estrelas agora devem prestar contas ao Brasil e aos brasileiros.

        Num país que assistiu durante anos — em silêncio forçado — a atrocidades impensáveis contra as garantias individuais, liberdades públicas e incontáveis vidas humanas, massacradas sem piedade por décadas a fio, essa decisão abre horizontes inéditos para o Brasil e os brasileiros.

        Ao romper uma tradição de acomodação e conformismo, que tantas vezes serviu de entrave a avanços indispensáveis a uma nação de potenciais celebrados com tanta frequência e ruído, a Ação Penal 2.668 recorda uma verdade fundamental.

        Trata-se da noção de que nenhum povo consegue superar as fraquezas e tragédias enquanto não tiver forças para encarar o próprio passado.

        Alguma dúvida?

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados