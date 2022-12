Do Catar para o reino do vazio

Apoie o 247

O fato de o deputado federal Eduardo Bolsonaro ter sido flagrado pelas câmaras da FIFA assistindo ao jogo da seleção brasileira na copa do mundo no Catar, é reprovável em vários aspectos. O principal é que, oficialmente, o deputado devia estar cumprindo sua agenda de parlamentar no Congresso.

Extraoficialmente, Eduardo articula e é um dos responsáveis em manter milhares de lunáticos bolsonaristas nas ruas amontoados em frente aos quartéis como uma horda de zumbis.

Ter saído do país para se divertir enquanto essas pobres almas dormem ao relento no frio, usam banheiros químicos entupidos, muitos perdendo emprego e desfazendo casamento, não foi uma atitude estratégica na estrutura vinculante do golpe.

Eduardo Bolsonaro quebrou alguns dos elos que mantém esse pessoal em vigília antidemocrática, deixou transparecer que os manifestantes não passam de fantoches, inocentes úteis manipulados que sustentam os delírios de sonegadores desesperados e de um presidente covardemente em silêncio.

Com a exposição de sua imagem alegre no Catar em contradição com a que passa para o gado, Eduardo tentou justificar a viagem de uma forma infantilizada, mas que atende à dissonância cognitiva das pessoas para quem ele estava falando.

Será que um de nós, que está lendo esse texto agora, acredita na incoerência de um parlamentar levar uma sucata de pen-drives, como prova de que existe ditadura em seu país, para outro país que não respeita os direitos humanos básicos de seu povo?

O vídeo em que Eduardo ‘arriou esse ferro velho’ foi compartilhado nos grupos bolsonaristas e teve impacto positivo na grande maioria de seus membros. Os líderes das manifestações golpistas sabem que estão lidando com um pessoal de baixa estatura intelectual, frustrados, que se informam pelos canais da extrema direita como a Jovem Klan.

Sobre a posição das Forças Armadas nesse contexto distópico em que a miséria alimentar é ignorada e a miséria humana estimulada, muito se fala e nada se sabe, mas o caminho é que respeitem a Constituição, sem interferência na política.

No mundo real as coisas funcionam e a transição progride positivamente, na expectativa da grande festa democrática que marcará a posse do Presidente Lula, pedra fundamental dos novos tempos, que fechará a porta do reino do vazio.

