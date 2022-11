Do cercadinho aos atos terroristas

Apoie o 247

Os atos antidemocráticos vão ganhar mais capilaridade com o indeferimento do Presidente do TSE, ministro de Alexandre de Moraes, ao relatório apresentado pelo Partido Liberal em que aponta supostos erros na urnas no segundo turno.

No despacho, Moraes pediu que o PL inclua, em vinte e quatro horas, dados sobre o primeiro turno das eleições gerais deste ano no relatório.

A peça apresentada pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, não tinha a pretensão de cancelar a eleição, mas dar argumentos para que os movimentos antidemocráticos sejam insuflados e recebam mais adesões.

No meio dessa zorra, a ex-mulher de Valdemar, Maria Christina, postou vídeos ameaçando o ex-marido e toda família Bolsonaro. Esses vídeos podem ter sido um plano de Valdemar para fugir da pressão que sofre do presidente e que coloca em risco a própria existência do partido.

Os atos antidemocráticos são financiados por empresários bolsonaristas que não se conformam em ter que pagar impostos, conviver com a valorização do real, a queda do dólar e o reajuste salarial acima da inflação.

As sucessivas derrotas contra o resultado das eleições na justiça e o silêncio proposital de Bolsonaro servem, literalmente, de combustível para os atos de terrorismo que vêm se espalhando pelo país, como o ataque de manifestantes encapuzados que atearam fogo em uma ambulância, um caminhão-guincho e vandalizaram a praça de pedágio na rodovia BR-163 em Mato Grosso.

