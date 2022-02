Do Mar Negro ao Oriente Médio, não cutuque o urso russo

Apoie o 247

Os EUA não deveriam ter cutucado o urso russo. Agora está totalmente acordado: depois da Ucrânia, os russos provavelmente farão uma varredura limpa dos beligerantes estrangeiros que vasculham o Mediterrâneo Oriental e o Mar Negro.

Pepe Escobar, The Cradle - Isto é o que acontece quando um bando de hienas esfarrapadas, chacais e pequenos roedores cutucam o Urso: uma nova ordem geopolítica nasce a uma velocidade de tirar o fôlego.

De uma reunião dramática do Conselho de Segurança da Rússia a uma lição de história da ONU dada pelo presidente russo Vladimir Putin e o subsequente nascimento dos bebês gêmeos – as Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk – até o apelo das repúblicas separatistas a Putin de intervir para expulsar militarmente do Donbass as forças ucranianas de bombardeio apoiadas pela OTAN, foi um processo contínuo, executado em alta velocidade.

A vara (nuclear) que (quase) quebrou as costas do Urso – e o forçou a atacar – foi o comediante/presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de volta da Conferência de Segurança de Munique repleta de russofobia, onde foi saudado como um Messias, dizendo que o memorando de Budapeste de 1994 deveria ser revisto e a Ucrânia deveria receber um rearmamento nuclear.

Isso seria o equivalente a um México nuclear ao sul do Hegemon.

Putin imediatamente virou a Responsabilidade de Proteger (R2P) de cabeça para baixo: uma construção americana inventada para lançar guerras foi adaptada para impedir um genocídio em câmera lenta no Donbass.

Primeiro veio o reconhecimento dos Bebês Gêmeos – a decisão de política externa mais importante de Putin desde a inserção de jatos russos no espaço aéreo da Síria em 2015. Esse foi o preâmbulo para a próxima virada de jogo: uma “operação militar especial… visando a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia”, como Putin definiu.

Até o último minuto, o Kremlin tentava contar com a diplomacia, explicando a Kiev os imperativos necessários para evitar o trovão de heavy metal: reconhecimento da Crimeia como russa; abandonando quaisquer planos de adesão à OTAN; negociando diretamente com os Bebês Gêmeos – um anátema para os americanos desde 2015; finalmente, desmilitarizar e declarar a Ucrânia neutra.

Os manipuladores de Kiev, previsivelmente, nunca aceitariam o pacote – pois não aceitaram o Pacote Master que realmente importa, que é a demanda russa por “segurança indivisível”.

A sequência, então, tornou-se inevitável. Em um piscar de olhos, todas as forças militares ucranianas entre a chamada linha de contato e as fronteiras originais dos oblasts de Donetsk e Luhansk foram reformuladas como um exército de ocupação em territórios aliados da Rússia que Moscou havia jurado proteger.

Sair - Ou então

O Kremlin e o Ministério da Defesa russo não estavam blefando. No final do discurso de Putin anunciando a operação, os russos decapitaram com mísseis de precisão tudo o que importava para os militares ucranianos em apenas uma hora: Força Aérea, Marinha, aeródromos, pontes, centros de comando e controle, todo a frota de drones turca Bayraktar.

E não era apenas o poder bruto russo. Foi a artilharia da República Popular de Donetsk (DPR) que atingiu o quartel-general das Forças Armadas da Ucrânia em Donbass, que na verdade abrigava todo o comando militar ucraniano. Isso significa que o Estado-Maior ucraniano perdeu instantaneamente o controle de todas as suas tropas.

Isso foi o Choque e o Pavor contra o Iraque, há 19 anos, ao contrário: não para conquista, não como prelúdio para uma invasão e ocupação. A liderança político-militar em Kiev nem teve tempo de declarar guerra. Eles congelaram. Tropas desmoralizadas começaram a desertar. Derrota total – em uma hora.

O abastecimento de água à Crimeia foi restabelecido instantaneamente. Corredores humanitários foram criados para os desertores. Os remanescentes das forças ucranianas agora incluem principalmente nazistas sobreviventes do batalhão Azov, mercenários treinados pelos suspeitos habituais da Blackwater/Academia e um bando de jihadistas salafistas.

Previsivelmente, a mídia corporativa ocidental já enlouqueceu, rotulando-a como a tão esperada “invasão” russa. Um lembrete: quando Israel bombardeia rotineiramente a Síria e quando a Casa de Saud bombardeia rotineiramente civis iemenitas, nunca há nenhum pio na mídia da OTAN.

Do jeito que está, a realpolitik anuncia um possível final de jogo, como dublado pelo chefe de Donetsk, Denis Pushilin: “A operação especial em Donbass terminará em breve e todas as cidades serão liberadas”.

Em breve poderíamos testemunhar o nascimento de uma Novorossiya independente – a leste do Dnieper, ao sul ao longo do Mar de Azov/Mar Negro, do jeito que era quando anexado à Ucrânia por Lenin em 1922. Mas agora estaria totalmente alinhado com a Rússia e fornecendo uma ponte terrestre para a Transnístria.

A Ucrânia, é claro, perderia qualquer acesso ao Mar Negro. A história adora pregar peças: o que era um “presente” para a Ucrânia em 1922 pode se tornar um presente de despedida cem anos depois.

É tempo de destruição criativa

É fascinante observar o que o Prof. Sergey Karaganov descreveu magistralmente, em detalhes, como a nova doutrina Putin de destruição construtiva, e como ela se interligará com a Ásia Ocidental, o Mediterrâneo Oriental e mais adiante na estrada do Sul Global.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, o cerimonial sultão da OTAN, denunciou o reconhecimento dos Bebês Gêmeos como “inaceitável”. Não é de admirar: essa mudança esmagou todos os seus elaborados planos de posar como mediador privilegiado entre Moscou e Kiev durante a próxima visita de Putin a Ancara. O Kremlin – assim como o Ministério das Relações Exteriores – não perde tempo conversando com lacaios da OTAN.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, por sua vez, teve um acordo recente e muito produtivo com o ministro das Relações Exteriores da Síria, Faisal Mekdad. A Rússia, no fim de semana passado, encenou uma espetacular exibição de mísseis estratégicos, hipersônicos e outros, apresentando Khinzal, Zircon, Kalibr, Yars ICBMs, Iskander e Sineva – ironia das ironias, em sincronia com o festival russofobia em Munique. Paralelamente, navios da Marinha Russa das frotas do Pacífico, do Norte e do Mar Negro realizaram uma série de exercícios de busca de submarinos no Mediterrâneo.

A doutrina Putin privilegia o assimétrico – e isso se aplica ao próximo e além. A linguagem corporal de Putin, em suas duas últimas intervenções cruciais, expressa uma exasperação quase máxima. Como ao perceber, não auspiciosamente, mas sim com resignação, que a única linguagem que os neoconservadores de Beltway e os “imperialistas humanitários” entendem é o trovão do heavy metal. Eles são definitivamente surdos, mudos e cegos para a história, geografia e diplomacia.

Assim, pode-se sempre enganar os militares russos – por exemplo, impondo uma zona de exclusão aérea na Síria para realizar uma série de visitas de Khinzal não apenas ao guarda-chuva jihadista protegido pelos turcos em Idlib, mas também aos jihadistas protegidos pelos americanos na base de Al-Tanf, perto da fronteira Síria-Jordânia. Afinal, esses espécimes são todos representantes da OTAN.

O governo dos EUA late sem parar sobre “soberania territorial”. Então, vamos jogar o Kremlin pedindo à Casa Branca um roteiro para sair da Síria: afinal, os americanos estão ocupando ilegalmente uma parte do território sírio e adicionando um desastre extra à economia síria roubando seu petróleo.

O estúpido líder da OTAN, Jens Stoltenberg, anunciou que a aliança está tirando a poeira de seus “planos de defesa”. Isso pode incluir pouco mais do que se esconder atrás de suas caras mesas de Bruxelas. Eles são tão inconsequentes no Mar Negro quanto no Oriente Médio – já que os EUA permanecem bastante vulneráveis ​​na Síria.

Existem agora quatro bombardeiros TU-22M3 estratégicos russos na base russa de Hmeimim, na Síria, cada um capaz de transportar três mísseis anti-navio S-32 que voam a supersônico Mach 4.3 com alcance de 1.000 km. Nenhum sistema Aegis é capaz de lidar com eles.

A Rússia também estacionou alguns Mig-31K na região costeira da Síria em Latakia equipados com Khinzals hipersônicos – mais do que suficiente para afundar qualquer tipo de grupo de superfície dos EUA, incluindo porta-aviões, no Oriente Médio. Os EUA não têm nenhum mecanismo de defesa aérea, mesmo com uma chance mínima de interceptá-los.

Então as regras mudaram. Drasticamente. O Hegemon está nu. O novo acordo começa com a virada do cenário pós-Guerra Fria na Europa Oriental completamente de cabeça para baixo. O Mediterrâneo Leste será o próximo. O Urso está de volta, ouça-o rugir.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.