Do surto ao terrorismo

Desde o segundo turno da eleição, quando a democracia saiu de um quadro quase irreversível e passou a respirar espontaneamente, as ruas vivem uma ficção distópica criada por eleitores bolsonaristas inconformados com a derrota de seu candidato.

No início eram inocentes úteis, viúvas e viúvos da ditadura militar que viam o autoritarismo, a intolerância e a opressão se afastando da realidade, cedendo tempo e lugar para a democracia.

Com o passar dos dias e o silêncio do presidente derrotado, as ruas foram tomando outra forma, os portões dos quartéis e dos comandos militares foram sendo ocupados por manifestantes de comportamentos estranhos, delirantes e bizarros.

Os muros das casernas se transformaram em ‘muro das lamentações’ com pessoas ajoelhadas na chuva gritando por socorro, rezando para torturador, batendo continência para pneu, cantando o hino nacional para um anão fantasiado de Transformers em cima de uma perna de pau.

Da trincheira do Palácio da Alvorada Jair Bolsonaro envia ordens, recebe relatórios, acompanha a movimentação e, agora, percebendo que a estratégia falhou, que os militares não vão apoiar o golpe, que o Congresso negocia com o novo governo, decidiu romper o silêncio e fazer aparições para os fanáticos no gramado da Alvorada.

No último dia 12 pela manhã, um falso indígena, apoiador do golpe, que havia sido preso por tráfico de drogas, foi detido por incentivar os atos antidemocráticos. À tarde, com a diplomação do Presidente Lula, o núcleo golpista entrou em desespero.

Os terroristas que estavam disfarçados de manifestantes iniciaram ataques a patrimônios públicos em Brasília, incendiaram carros, arrastaram um ônibus e o arremessaram de um viaduto, ameaçaram pedestres e frequentadores de uma churrascaria.

O ato terrorista é a última instância da resistência antidemocrática, que acaba afastando quem é a favor do golpe e contra a violência. Esses eventos repercutem mal e o grupo começa a deixar o movimento, os surtados desistem de prosseguir, enquanto os terroristas serão identificados e punidos.

