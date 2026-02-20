TV 247 logo
      Francisco Calmon avatar

      Francisco Calmon

      Combatente da ditadura desde a adolescência, prisioneiro nos cárceres da ditadura do Doi-Codi ao HCE. Advogado, administrador e analista de TI. Organizador da RBMVJ e do Canal Pororoca.  Autor e organizador de vários livros, entre eles “60 anos do golpe: gerações em luta”.

      202 artigos

        Dois males: o Imperialismo e a Rede Globo

        Enquanto o imperialismo estadunidense existir, não haverá paz no mundo, enquanto a Rede Globo existir, não haverá democracia forte no Brasil.

        Empresa de comunicação é uma concessão pública do governo.

        Sendo assim, a empresa não pode atentar contra o Estado Democrático de Direito, sob pena de ter cassada a autorização.

        Brizola a enfrentou muito, denunciando os abusos de fazer jornalismo político com parcialidade e desonestidade.  

        Lula ficou em denúncias e também a de não conceder entrevista enquanto e emissora não se desculpar pelas aleivosias proferidas a seu respeito. 

        A Globo tem o monopólio de todos os grandes eventos, seja carnaval, sejam os principais acontecimentos esportivos.

        Com todas as ações que fez contra a democracia, como golpes de todos os gêneros, já deveria ser enquadrada nos limites das leis.  

        Levou 50 anos para reconhecer o erro de ter apoiado o golpe de 64, e o fez de forma farisaica. 

        Foi promotora do lavajatismo e em 2016 estava de novo no golpe jurídico-parlamentear contra a presidenta Dilma.

        Não basta mais constatar e denunciá-la, é mister ir além, o Ministério das Comunicações deveria tomar as medidas legais cabíveis.

        É ingenuidade e a história comprova que tratar a Globo como isenta e não como inimiga da democracia, é pusilanimidade, pois, a verdade está nos fatos dos golpes e tentativas, nos quais deu cobertura, quando não fustigou e articulou, como o de 64.

        Essa emissora não é patriótica, surgiu de dinheiro ianque e sempre foi sabuja dos EUA.

        Para além de aplicar as leis, o governo deveria abrir concessão para nova emissora, preferencialmente formado por um pool de mídias independentes.  

        De uma forma ou de outra, o domínio dela não deve prosperar.

        É ela ou nós, é o seu golpismo ou a democracia.

        Ressuscito o refrão: Abaixo a rede globo, o povo não é bobo. Fora Globo lixo.

