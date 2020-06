Dom Reinaldo Azevedo, você está perdido

Se Lula não quis assinar o manifesto da direita, é porque a única coisa que está fazendo os golpistas é reinventar-se, eles estão tentando mudar o figurino.

São sérios os que assinaram o manifesto? Então, por que ontem eles eram contra a democracia e agora são democratas?

Você assinaria um manifesto pela liberdade com as mesmas pessoas que foram funcionais para sequestrá-lo e aplaudiram seu cativeiro?

Agora, os reacionários são democratas porque o experimento que eles inventaram acabou sendo muito tosco.

Dom Reinaldo, você usa o disfarce liberal, mas em seus discursos e nos de seus dois tentáculos, você reproduz o discurso neoliberal.

Você não sabe que o liberalismo é uma ideologia totalmente oposta ao neoliberalismo? Porque vocês não estudam geopolítica para entender onde estão surfando.

Por esse motivo, você não pode fazer uma análise profunda; é por isso que você precisa acabar com os inimigos dos Estados Unidos, porque esse é o seu papel como comunicador na sociedade sul-americana; você faz parte da guerra fria. Mas quando as bombas caem sobre as crianças, você não aceita ter feito parte.

Por que você não fala sobre o que aconteceu na Líbia? Não o faz porque essa não é a agenda neoliberal.

Lula não foi preso por Moro, não se distraía com a Globo. Moro foi apenas o executor, quem atacou Lula foi o poder financeiro internacional, o mesmo que desejava o ajuste nos gastos do estado para que o país voltasse aos braços do FMI, o mesmo que buscava reforma na aposentadoria, o mesmo que ainda quer a privatização da Petrobras e a venda a preço de banana do Banco do Brasil para o capital estrangeiro.

Dom Reinaldo, você não é liberal, é homem de chapéu inglês e tem um bom emprego, conhece de leis, fala com pausas, mas não sabe voar mais alto como o faz um verdadeiro pensador e, se o fizesse, perderia o emprego.

Você ousaria criticar o governo de Honduras e usar vários editoriais para o assunto? Não, não pode, porque essa não é a agenda da geopolítica neoliberal. Você tem que escandalizar-se de um pais que se inicia com V, esse é o roteiro das grandes petroleiras internacionais.

Dom Reinaldo, você é um discípulo da televisão ruim.

