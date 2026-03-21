Duas lógicas, um mundo

O mundo contemporâneo vive sob o peso simultâneo de múltiplas crises que se entrelaçam e se reforçam mutuamente. Conflitos armados se multiplicam, tensões geopolíticas se intensificam e crises humanitárias se aprofundam em diferentes regiões do planeta.

No Oriente Médio, a escalada militar recente recoloca a guerra no centro da dinâmica internacional, tendo na tragédia palestina sua expressão mais aguda e prolongada. A destruição de Gaza, o sofrimento contínuo da população civil e a incapacidade da comunidade internacional de impor limites efetivos revelam, de forma contundente, o esgotamento dos mecanismos tradicionais de mediação e governança global.

Na Europa, o conflito prolongado na Ucrânia segue drenando recursos, ampliando divisões e reconfigurando alianças estratégicas. Na África, uma sucessão de crises — do Sahel ao Sudão — revela Estados fragilizados, disputas por recursos e a presença crescente de atores externos.

Ao mesmo tempo, situações humanitárias dramáticas persistem, muitas vezes fora do foco das grandes manchetes. Cuba, com seus 11 milhões de habitantes, enfrenta uma crise profunda marcada por escassez de energia, alimentos e medicamentos, agravada por décadas de embargo e por choques recentes no cenário internacional. Trata-se de um sofrimento concreto, cotidiano, que expõe as limitações de uma ordem global incapaz de oferecer respostas solidárias consistentes.

Esse cenário fragmentado e instável não é apenas a soma de crises isoladas. Ele revela algo mais profundo: a erosão dos mecanismos tradicionais de governança global e a incapacidade crescente da ordem internacional herdada do pós-Guerra Fria de lidar com os desafios do presente.

É nesse contexto que ganha relevância a atuação da China.

Mais do que uma potência em ascensão, a China tem buscado se apresentar como portadora de uma visão alternativa de organização das relações internacionais. Essa visão se estrutura menos na ideia de dominação e mais na noção de interdependência. Menos na imposição e mais na coordenação. Menos no conflito e mais na construção de interesses compartilhados.

Essa não é apenas uma narrativa diplomática. Ela se materializa em iniciativas concretas que vêm redesenhando, ainda que de forma gradual, os mecanismos de cooperação internacional.