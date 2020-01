E a "retomada" também é uma fake news

Jair Bolsonaro até que tenta, tenta, tenta... Mas a realidade insiste em desmenti-lo diariamente, conferindo ao presidente da República o status de maior mentiroso vivo do país. É o caso da tal “retomada econômica”, cantada em verso e prosa pelo governo e incrivelmente ecoada por alguns segmentos da mídia corporativa.

Hoje, quinta 9 de janeiro, dois novos dados colhidos da economia real desmentem a fake news da “retomada”. O número de brasileiros endividados chegou ao maior nível desde 2010: percentual de famílias com dívidas aumentou e alcançou 65,5% da população, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC, que, diga-se, apoiou com entusiasmo Bolsonaro nas eleições, com direito a cartinha de dirigente pedindo voto).

A outra informação econômica importante é do IBGE: a produção industrial recuou 1,2% em novembro. Para ter uma ideia do tamanho desse tombo, ele anula parte considerável da expansão que vinha sendo acumulada entre agosto e outubro. Foi a queda mais forte da indústria desde 2015. Esquisito não? Para quem dizia que a economia vinha bombando de tão forte...

Como eu já disse em ocasiões anteriores, essa fake news de retomada econômica nos persegue desde Michel Temer. Com apoio dos grandes empresários e da mídia corporativa, Temer e Bolsonaro usavam – e usam – a boa e inocente esperança do povo para tirar-lhe direitos elementares. Foi assim na reforma trabalhista de Temer, que prometia entregar milhões de empregos, mas falhou rotundamente. Foi assim na reforma previdenciária de Bolsonaro, que também falava em expansão econômica, mas vem entregando apenas sofrimento. E, infelizmente, assim será enquanto a política econômica continuar obedecendo aos objetivos de Paulo Guedes e sua turma de amigos banqueiros.

Bolsonaro não consegue deixar de mentir. É viciado nisso. Dos incêndios de Leonardo DiCaprio na Amazônia às mentiras agora quase diárias contra Lula (ele não tira Lula da cabeça...), temos um presidente da República incapaz de falar seriamente e com profundidade sobre qualquer assunto. É um tosco reconhecido e estranhamente orgulhoso disso. E, como se vê na economia, um ignorante que, ele sim, está jogando o Brasil no buraco!