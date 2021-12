Apoie o 247

ICL

Sem transmitir o cargo ao vice-presidente, Jair Bolsonaro, the tramp of year, está pescando no litoral de Santa Catarina de férias, enquanto várias cidades da Bahia são castigadas com as enchentes, que estão causando mortes e desabrigando milhares de pessoas.

Nem a imagem simbólica de um idoso que resistia em sair da casa inundada, e que quando foi retirado por moradores ainda se voltou para fechar a porta, porque a casa era tudo o que ele conseguiu na vida, sensibilizaria Bolsonaro.

O número de desabrigados e desalojados, pessoas que não têm para onde ir, passam de 400 mil e Jair Bolsonaro curte praia e planeja o réveillon.

PUBLICIDADE

E daí? Eu não sou São Pedro! Essa afirmação deve confortar a insanidade moral do presidente que não emitiu nenhuma nota de solidariedade ao povo baiano.

O inútil, como bem definiu a Presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, nunca trabalhou na vida, é um vagabundo nato que sempre viveu dos resultados dos milhos que joga para o seu eleitorado.

PUBLICIDADE

E ainda vem a senadora Simone Tebet, MDB, pré-candidata à presidência da república, dizer que: “ninguém imaginava que o presidente poderia namorar com o autoritarismo, ameaçar as instituições democráticas, tentar mudar todo o pensamento de uma geração com o discurso de ódio contra as minorias e fazer uma gestão tão ruim”.

Ninguém quem, cara pálida? Golpistas como a senadora estão tentando lavar as mãos do crime que cometeram contra o povo brasileiro.

PUBLICIDADE

Para exorcizar esses golpistas e trazer esperança aos irmãos da Bahia, um trecho de ‘Súplica Cearense” de autoria de Gordurinha e Nelinho, imortalizado por Luiz Gonzaga: “Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho pedi pra chover, mas chover de mansinho pra ver se nascia uma planta no chão”.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.