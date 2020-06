É hora de estátuas brasileiras também caírem

Nas últimas semanas temos visto ao redor do mundo, como uma das consequências do terrível assassinato de George Floyd, um fenômeno que ilustra muito bem a época que vivemos: a derrubada de estátuas de líderes opressores. Sim, é uma tradição da humanidade erguer monumentos em honra a “heróis” que outrora atingiram seus objetivos através de repressão, violência e dominação.

Pois bem, nos EUA, nas cidades de Boston e de Richmond (Virginia) estátuas de Cristóvão Colombo – que pode ser um herói para os colonizadores, mas certamente não para os colonizados – foram removidas e destruídas. Em Montgomery (Alabama) o mesmo foi feito com a estátua do general Robert E. Lee, conhecidamente um dos mais cruéis comandantes do exército dos Estados Confederados durante a Guerra Civil Americana. Os Confederados representam, entre outras coisas, a luta pela supremacia branca e defendiam o mantenimento da escravatura. Não é à toa que os supremacistas brancos contemporâneos desfilam hoje com bandeiras deste movimento em seus carros – uma cena que pode ser comumente vista na Era Trump.

Em Antuérpia, na Bélgica, o alvo foi a estátua do Rei Leopoldo II, conhecido por ser responsável pela opressão belga sobre o colonizado Congo, durante a qual milhões de negros foram assassinados.

No Reino Unido ao menos duas estátuas de comerciantes de escravos já foram retiradas e há um movimento para que mais dezenas delas tenham o mesmo destino. Este movimento se chama ‘Topple the Racists’, que traduz-se como ‘Tombe os Racistas’. A frase que ilustra esta iniciativa diz: “Derrube estátuas e monumentos no Reino Unido que celebram escravidão e racismo”.

Considero toda esta movimentação amplamente positiva e legítima. Se líderes opressores do passado, além de todo o mal que realizaram em vida, ainda por cima foram honrados e imortalizados com estátuas e monumentos, os que hoje são ofendidos por estes possuem pleno direito de confrontar esta questão. Afinal, um monumento é uma celebração. E se ele celebra homens claramente associados a atos de racismo e abuso, o monumento é em si um ato de racismo e abuso.

E no Brasil? Quantas estátuas de escravocratas, bandeirantes e outros transgressores estão erguidas nas milhares de cidades brasileiras? Quantos nomes de ruas e avenidas em suas homenagens existem? Incontáveis. E por que então no Brasil este atos de reação não ocorrem? Acredito que em grande parte por falta de consciência e de iniciativa. Mas agora é o momento para isto mudar. Espero muito que a população brasileira em algum momento se inspire nestes levantes mundiais e embarque nesta transformação social e física de suas cidades. Por séculos uma minoria de homens privilegiados ergueu monumentos e prestou homenagens a outros homens que são sinônimos de agressão. Agora é chegada a hora daqueles que se sentem agredidos agirem.

Diante da ascensão do Neonazifascismo no Brasil, sobretudo através da eleição do atual presidente da República, o ativismo brasileiro parece atingir seu ápice. Nunca na história houve tanta gente ativa contra a opressão que ameaça grande parte da sociedade. E isso se justifica pois nunca houve tempos tão sombrios no país. Por isso, é hora de estátuas caírem.

Pois bem, cabe aqui então um exemplo. A maior estátua da cidade de São Paulo – e certamente uma das maiores do Brasil – é a de Manuel de Borba Gato (1649-1718), um bandeirante dos mais famosos que, inclusive, era genro de Fernão Dias, outro conhecido “desbravador”. Nesta faraônica construção inaugurada em 1957, que possui 13 metros de altura e 20 toneladas de peso, Borba Gato empunha (como não poderia deixar de ser) sua imensa arma. É feita de argamassa e revestida de basalto e mármore. Sim, toda esta estrutura e este luxo para reverenciar um homem que dedicou sua vida à ocupação de terras que não eram suas e para isto oprimiu, dominou, escravizou e assassinou – nunca saberemos quantos – índios e negros. Sim, em pleno século XXI uma das maiores estátuas do país é de um assassino com sua arma.

A estátua localiza-se na zona sul de São Paulo, no bairro de Santo Amaro, mais especificamente em uma vizinhança rica e elitista. Há poucos anos foi construída uma linha de metrô nesta região e desta forma o bandeirante obteve mais uma homenagem, pois a estação local recebeu o seu nome. Tive o desprazer de crescer nesta região e confesso que há anos anseio pelo dia em que a sociedade se organize e retire de lá esta imensa escultura da violência. Não será fácil, porque o “troço” é maior e mais maciço do que todas as estátuas derrubadas nas manifestações acima mencionadas...

Mas o derrubamento não precisa necessariamente se dar através das próprias mãos da população civil. Há outros meios que, se funcionarem, são muito mais tranquilos e agradáveis para todos. Nos EUA, a partir do momento em que a sociedade começou a protestar contra estes monumentos, memoriais e homenagens aos Confederados (fundamentalmente no século XXI), centenas deles foram removidos pacificamente, pelas prefeituras das cidades. Dezenas de nomes de escolas, ruas e parques foram simplesmente alterados. Por isso estou certo de que é necessário tentar realizar a remoção destes monumentos através de medidas legais. Se não funcionar, aí sim, cabe sempre a escolha pela Desobediência Civil e a ação pelas próprias mãos.

Aqui na Alemanha, onde vivo, até hoje há o exercício de pesquisa de estátuas de pessoas que se envolveram diretamente com o Nazismo. E se houver algumas que ainda se mantêm em pé, em algum momento serão descobertas e retiradas. Tive o prazer de vivenciar uma destas remoções há poucos anos. E isto só é possível através da ação da população, da iniciativa das comunidades, do uso da voz ativa do cidadão.

Borba Gato é somente um caso. Há diversos outros tributos a serem reconsiderados no Brasil. Por exemplo, há homenagens a “heróis” da Guerra do Paraguai, que, sabemos, é uma história repleta de crimes e atrocidades contra inocentes de ambos os lados. Ruas com nomes de políticos e militares também precisam ser obviamente revistas.

Antes de concluir, preciso acrescentar que esta questão dos monumentos nem sempre é simples. Por exemplo, no Reino Unido há uma difíceis contendas ao redor de estátuas de Winston Churchill (1874-1965), uma figura extremamente complexa e repleta de nuances. É fato que ele foi um dos homens que salvou ao mundo da dominação hitlerista, o que o coloca em um pedestal heroico. Por outro lado, seu envolvimento com a política colonial britânica oferece material suficiente para a argumentação dos que defendem a derrubada de suas estátuas. Enfim, cada caso é um caso e cada um deles deve ser estudado e analisado. Mas a absoluta maioria dos homens representados em estátuas ao redor do mundo não representa minimamente a complexidade de Churchill. Borba Gato é um exemplo disso. Não há heroísmo nenhum em seus atos, e sim somente opressão.

Enfim, nossos maiores inimigos hoje no Brasil não são estátuas (antes fossem!), mas seres humanos muito vivos e com muito poder. E as manifestações são de fato perigosas graças à repressão que o governo e as polícias impõem. Mas se continuamos lutando, devemos ansiar por mais protestos e pela remoção de estátuas, mudança de nomes de ruas, escolas e parques, afinal tudo isso representa o status quo que precisamos desconstruir. E quando (ou se) chegarmos ao momento de reconstruir, espero que tenhamos forças para erguer novas estátuas no lugar das derrubadas: estátuas de poetas e poetizas, educadores e educadoras, artistas e outros humanistas, que de fato merecem ter suas obras e seus feitos eternizados e admirados pelas gerações por vir.

