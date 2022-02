...E o candidato da Globo virou o meme das eleições

“É de perguntar agora: era com esse que a Globo imaginava ganhar as eleições? O juiz parcial condenado pelo STF é apenas um grande meme”, diz Rogério Correia edit

Depois desta desastrosa entrevista no Piauí, Sergio Moro confirma: de potencial candidato da tal “terceira via”, o ex-ministro de Bozo se transformou em chacota nacional. É o meme das eleições de 2022, não tem pra ninguém.

Para quem ainda não entendeu, um resuminho: em entrevista à TV Rede Meio Norte, Moro começou com um desastrado gesto que lembra o do ex-BBB Adrilles Jorge, demitido pela Jovem Pan esta semana. Não vamos conspirar e imaginar que o ex-juiz tenha replicado um gestual nazista, mas sem dúvida demonstrou mais uma vez o despreparo e total insensibilidade com o mundo real para alguém que quer ser presidente da República.

Depois Moro se enrolou ao tentar defender seu amigo e apoiador Kim Kataguiri, dizendo que o líder do MBL cometeu uma “gafe verbal” ao defender a descriminalização do nazismo. Uma repórter questionou: “Gafe ou crime, senhor Moro?”. Aí ele gaguejou, suou frio, enfim... Foi um desastre.

É de perguntar agora: era com esse que a Globo imaginava ganhar as eleições? O juiz parcial condenado pelo STF é apenas um grande meme. Um farsesco meme eleitoral. É triste, mas é engraçado ao mesmo tempo. E é inevitável um pensamento: bem feito!...

