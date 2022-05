É possível ser feliz?

Apoie o 247

O relato do livro de Gênesis descreve que os primeiros habitantes da terra viviam em um paraíso onde a felicidade fazia parte da agenda diária. Mas a partir da desobediência para com o Criador, como penalidade aplicaram-lhes o sofrimento. Assim, a alegria perene se tornou algo não mais constante, levando o indivíduo a uma busca incessante por ela. Que nos diga o hedonismo.

O mestre Aristóteles, via na felicidade uma necessidade que se alcança mediante o exercício da virtude, já que ela deve ser considerada o maior dos bens. O fato é que todos vivem na busca constante da felicidade. Não foi por acaso que o poeta Vinícius de Moraes afirmou que “tristeza não tem fim, felicidade sim”. Na procura por ela, Aldous Huxley na sua obra mais popular, apresenta uma sociedade em que todos são obrigados a encontrar o caminho para ser feliz. Para tanto, existe o Soma, possuidor do poder de expurgar qualquer tipo de tristeza.

No mundo irreal em que vivemos, onde o sucesso é cobrado constantemente, a ausência do mesmo faz do ser humano alguém incapaz. Daí o eterno desafio pelo sucesso e quem não o alcança é visto como fraco e incompetente. Entendem que o sucesso é sinônimo de felicidade. Acontece que o indivíduo pode ser considerado um virtuoso e mesmo assim não ser feliz.

