É preciso combater o nefasto do latifúndio golpista e sabotador

Apoie o 247

ICL

A comprovação de que os atos golpistas e terroristas recentes são

financiados por latifundiários e seu entorno reforça mais este

ingrediente, quase sempre desleixado pelas forças progressistas, do

setor mais reacionário da sociedade brasileira.



Já disse em outra ocasião neste espaço que os fazendeiros reacionários

ganham a narrativa. São empresários do agronegócio e não o que

realmente o são: latifundiários herdeiros do ideário escravocrata,

mantenedores da República Velha, caracterizada pela reação dos

fazendeiros monoculturistas, especialmente os “barões do café”,

combatendo ferrenhamente as tentativas de industrialização do país.



Os monocultores de antes não diferem dos do presente momento. Se lá

atrás era o café, hoje é a soja. Não há muito de novo nos dias atuais

em relação a este setor, a não ser suas formas de atuação contra o

desenvolvimento nacional. Os velhos fazendeiros que tinham seus

jagunços substituíram esses pistoleiros pela ação dos colecionadores

de armas, os CACs.



O latifúndio, armado desde sempre, combateu ferozmente a reforma

agrária. Matou desde sempre. Ameaça constantemente as comunidades

tradicionais, desde anteriormente por meio de armas convencionais e

agora com o emprego de armas químicas.



O latifúndio ganha com o descontrole da economia. O dólar alto é

necessário para que ele lucre absurdamente. Associado ao capital

financeiro nacional e internacional, o latifúndio nada de braçada no

sistema financeiro e ajuda a sabotar a economia.



Ainda no plano econômico, o latifúndio não fortalece a economia

nacional. Aquela excrescência chamada Lei Kandir opera a favor dos

lucros do latifúndio e, ao desfazer a cobrança de impostos sobre suas

exportações, impede o desenvolvimento dos municípios e Estados em que

ele opera com mais gulosidade.



Sem falar que, pouca gente se dá conta, o latifúndio tem vastidões

improdutivas e as partes que produzem não colocam alimentos na mesa do

povo brasileiro, contribuindo para encarecer os gêneros alimentícios e

aumentar a inflação. Além disso, o latifúndio da grilagem (me perdoe a

redundância) tem como um dos alvos prioritários em suas ações armadas

e políticas (vide a bancada ruralista nos parlamentos estaduais e

nacional) a agricultura familiar, que é quem coloca comida em nossas

mesas.



No plano ideológico, o latifúndio teve desde sempre o DNA da

ultradireita. E no plano político é o udenismo em estado bruto. O

latifúndio escravocrata acredita que negros e indígenas tinham que

continuar escravos e que pobres deveriam continuar sendo mão de obra

barata e subserviente.



O latifúndio bronco, ogro, não gosta de cultura e das artes, não tem

apreço pela educação e meio ambiente para ele é o da devastação, da

destruição de ecossistemas para lhe permitir lucrar ainda mais.



Ou seja, o latifúndio não gosta de nada do que os governos

progressistas fizeram e farão agora com o terceiro mandato de Lula.

Ele é o maior inimigo do povo brasileiro e do desenvolvimento do País.



É por esta razão que a pauta da reforma agrária deve reocupar com

força a agenda dos partidos progressistas, dos movimentos de luta pela

terra e de todas as pessoas civilizadas de nosso país.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.