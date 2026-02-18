A direita fica entre a resignação de que Lula se reeleja e a possibilidade de desgastá-lo ao máximo para que, mesmo que se reeleja, tenha que conviver com um Congresso como o atual, muito hostil a ele.

Sabe que a candidatura do filho de Bolsonaro, apesar de incentivá-lo com pesquisas de duvidosa credibilidade, terá poucas possibilidades nos debates eleitorais. Sabe que não pode contrapor nenhuma herança positiva do governo Bolsonaro diante do que Lula pode propor.

Mas a mídia, como verdadeiro partido da direita brasileira, trata de desgastar Lula de todas as formas que consegue. Um Lula forte, reeleito, é o pior dos pesadelos para a direita, e a mídia sabe disso. E faz o seu papel de tentar debilitar a imagem pública de Lula.

A FSP é craque nisso. Coloca chamadas mentirosas de primeira página, caluniosas contra Lula, desmentidas pela matéria no interior, porque não conseguem fundamentar as mentiras, mas o dano já está feito pela chamada da primeira página.

Por que se opõem tanto a Lula, se a economia vai bem, o prestígio do Brasil no mundo é cada vez maior e há emprego para todo mundo?

Em primeiro lugar, porque Lula coloca em prática políticas antineoliberais, e o neoliberalismo é o projeto assumido pelo grande empresariado brasileiro, com o qual a mídia tem estreitos laços.

Em segundo, porque Lula é o PT, é a esquerda, é o partido que melhor representa o povo brasileiro.

Em terceiro, porque ele derrota e seguirá derrotando os candidatos da direita brasileira, com a qual a mídia tem estreitos laços.

Por isso é preciso derrotar Lula. Senão, o Brasil será uma sociedade cada vez menos injusta, cada vez mais democrática. Senão, Lula se reelegerá e, como já fez anteriormente, elegerá seu sucessor. Sem que seja possível, de novo, dar um golpe para que a direita possa voltar novamente ao governo.

Senão, o Brasil, cada vez mais, liderará os países da América Latina e fortalecerá, cada vez mais, os BRICS, enfraquecendo, cada vez mais, os Estados Unidos, com quem o grande empresariado tem interesses comuns.

É preciso derrotar Lula, senão a esquerda se consolidará, cada vez mais, como a força hegemônica no país. E a direita seguirá colecionando derrotas.

Senão, a mídia terá sempre que se enfrentar ao melhor comunicador brasileiro, que poderá sempre contrapor a mídia com resultados cada vez mais positivos para o Brasil.