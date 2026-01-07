Educação digital e diligência prévia como ferramentas de combate ao decadente império estadunidense

Recentemente, o historiador Fernando Horta publicou um artigo de opinião no Brasil 247 intitulado “A bobagem das novas zonas de influência”, no qual revela pontos importantes que dificultarão os EUA, seja sob a administração Trump ou qualquer outra que o suceda, de governar um império no nosso continente. Concordo com os pontos discutidos e adiciono a perspectiva de um engenheiro para as tecnologias do mundo digital e sistemas baseados em software: precisamos tomar cuidado com os serviços que usamos.

Quando compramos serviços digitais, como, por exemplo, plataformas de streaming ou sistemas operacionais para nossos computadores pessoais, estamos indiretamente correndo o risco de alimentar as empresas norte-americanas que, no futuro próximo, podem apoiar operações militares no Brasil. Diante disso, precisamos saber o que compramos em termos de software, ou seja, em termos de serviços digitais.

Para aqueles que não são da área de informática, o termo Open Source pode parecer estranho, mas é a chave para nossa soberania. Open Source significa que você pode usar livremente o programa em seu computador, sem precisar pagar por ele e por suas ferramentas. Na prática, se substituirmos os serviços digitais estadunidenses por alternativas gratuitas, estaremos atingindo o império dos EUA no coração do seu maior bem, o lucro de suas empresas. Um império como esse não se mantém com suas empresas empobrecendo.

Nessa linha de atuação, podemos chamar essa tarefa de escolher corretamente o que usamos como diligência prévia. Para usar seu computador pessoal, sistemas operacionais gratuitos e de alta qualidade estão disponíveis, como Linux Ubuntu, Pop!_OS, Fedora e diversas outras distribuições. Para editar seus documentos de texto, gerar PDF e abrir planilhas, o projeto LibreOffice satisfaz todas as nossas necessidades cotidianas na frente do computador. Para usar ferramentas de inteligência artificial, a empresa chinesa DeepSeek disponibiliza gratuitamente uma IA com um excelente treinamento. Para usar serviços de pagamento, bandeiras brasileiras podem ser usadas, como Elo. Para serviços de mensagens, podemos usar o Telegram.

Ações simples como essas, assentadas na verificação antecipada da origem da empresa desenvolvedora, podem nos ajudar a evitar a dominação estadunidense no nosso território, visto que, como dito antes, esse império não irá se sustentar sem os altos lucros de suas empresas parceiras.