Eleitor de Ciro vai decidir se Lula ganha no primeiro turno

Os números que se repetem, de pesquisa em pesquisa, evidenciam a divisão do eleitorado entre o ex-presidente Lula e o atual presidente, Bolsonaro. Com boa vantagem para Lula. Insuficiente, no entanto, para resolver a parada no primeiro turno.

Atrair os tucanos, divididos entre apoio à aliança com o MDB e à candidatura própria, não vai resolver a questão.

Os votos do eleitorado tucano estão com Bolsonaro desde 2018, não com os candidatos tucanos.

Doria não foi capaz de resgatá-los para o PSDB.

Nenhum outro tucano vai conseguir.

Porque o eleitor tucano, majoritariamente de classe média, vê Bolsonaro com mais chances de derrotar Lula.

Então, não vai adiantar o apoio de Aloysio Nunes Ferreira, ou de José Aníbal, ou de Serra: nenhum deles vai tirar votos de Bolsonaro para dar a Lula.

Os votos de que Lula precisa para vencer no primeiro turno estão com Ciro.

Os eleitores de Ciro vão decidir se teremos dois turnos ou um só.

Repito: os eleitores de Ciro.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

