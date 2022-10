Eleitor tem de entender que Lula e PT venceram e derrotarão o fascismo no dia 30

Apoie o 247

Por Davis Sena Filho

As eleições presidenciais, como todo mundo sabe, serão decididas em segundo turno, no dia 30 de outubro. Porém, parte do eleitorado de Lula ou de esquerda considerou que tomou uma ducha fria após a apuração dos votos por parte do TSE logo após o encerramento da votação em todo o País, no fim da noite de domingo para o início da madrugada de segunda.

A verdade é que, apesar da fanfarronice e arrogância da extrema direita quanto ao resultado das urnas, as pesquisas eleitorais acertaram e não erraram como apregoam os golpistas de sempre em suas malevolências, porque Lula obteve 48,43% dos votos válidos, resultado este que ratifica todas as pesquisas repercutidas desde sempre, quando os principais institutos começaram a mostrar os números e índices a partir do segundo semestre de 2021 até o sábado passado.

Portanto, os resultados refletem a margem de erro apregoados pelos pesquisadores, sendo que, evidentemente, por Lula não ter vencido logo no primeiro turno aconteceu uma grande frustração por parte do eleitorado do PT e dos partidos aliados, de forma que também, evidentemente, a direita e extrema direita representada por Jair Bolsonaro começou a deitar falação e a ameaçar com a instalação de uma ridícula CPI para investigar os institutos de pesquisas, que, na verdade, acertaram o resultado pela margem de erro, geralmente dois pontos para mais ou para menos.

O resto é proselitismo sórdido e oportunista, de maneira que a direita possa continuar com sua cantinela covarde e golpista, como sempre fez e continua a fazer, com a intenção de desmoralizar o processo eleitoral e democrático, porque a finalidade é tentar efetivar um golpe se o resultado das urnas não for de acordo com o que Bolsonaro e sua turma histriônica querem e desejam.

Entretanto, os números e índices conquistados por Lula e seus aliados do campo da esquerda e do centro, sendo que Lula já está a concretizar acordos políticos com o PDT, cujo candidato derrotado, Ciro Gomes, e o presidente do partido, Carlos Lupi, já anunciaram o apoio a Lula, bem como Simone Tebet, do MDB, afirmou que apoiará a candidatura do petista, embora espere ainda pela liberação de seu partido.

O MDB está prestes a liberar suas bancadas em todo o País para que possam se unir em prol da candidatura democrática de Luiz Inácio Lula da Silva. O que falta ainda, na verdade, é Lula se encontrar pessoalmente com Simone Tebet e formalizar a união do MDB junto à frente político-partidária liderada por Lula e Geraldo Alckmin.

Aos poucos, como se percebe, a poderosa aliança política, que é uma verdadeira frente ampla contra o fascismo político e o ultraliberalismo econômico, está a se consolidar para que as forças democráticas e legalistas deste País derrotem o pior presidente da história do Brasil, ou seja, Jair Bolsonaro, que, inclusive, tornou-se um presidente pária, porque inequivocadamente rejeitado pela comunidade internacional.

Portanto, está na hora de o eleitorado de Lula, do PT e dos partidos aliados compreendam definitivamente que quem perdeu as eleições no primeiro turno foi Jair Bolsonaro, e não o Lula, que teve a maior votação da história do Brasil no primeiro turno, com 57,2 milhões de votos, a superar o tucano Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que em 1994 teve 44,09% dos votos, o que equivale a 34,3 milhões. Lula, como já disse neste artigo, obteve 46,3% dos votos totais, a atingir o índice de 48,43%, ou seja, um resultado extraordinário e um ótimo sinal de que o Lula vem muito forte para vencer o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Afinal, Lula superou a ele mesmo quando, nas eleições de 2006, o líder trabalhista teve 44,52% dos votos totais. São números para se respeitar.

Além disso, o eleitorado de esquerda ou os eleitores que aderiram à candidatura Lula por não mais suportar os fascistas no poder e a desgraça que se tornou o Brasil pós-golpe de 2016, tem de lembrar que os governos petistas foram essencialmente democráticos e preocupados em dar acesso ao bem-estar social à população, o que foi feito, apesar da falta de recursos, de modo que a população mais pobre e a classe média lembram, sim, muito bem viver sob o período petista foi muito melhor do que essa última década de miserabilidade moral, financeira e econômica.

Além disso, salutar é também lembrar que jamais se deve esquecer que esse processo dantesco de destruição da economia, do Estado brasileiro, da democracia e do Estado de Direito se iniciou nos primeiros protestos de direita acontecidos em 2013, que resultou no golpe contra a presidente legítima e constitucional Dilma Rousseff, e na prisão covarde e injusta de Lula, que, nas mãos de uma Justiça e de um Ministério Público que lamentavelmente se corromperam, a fim de serem protagonistas políticos.

Essas instituições ainda se associaram ao Congresso de maioria golpista e à imprensa de mercado e familiar mais corrupta do mundo ocidental, de maneira que estamos agora ou neste exato momento em uma luta política e ideológica intensa, a fim de eleger Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do campo democrático que ora conta com 76 anos e dá o exemplo à grande parte da sociedade de que jamais se deve abaixar a cabeça para os tiranos precursores da violência, da intolerância e da criminosa pilhagem contra as riquezas e o patrimônio do Brasil.

Por isso e por causa disso, está na hora de levantar a poeira e dar a volta por cima, no que concerne a ter energia e determinação para consolidar no segundo turno a derrota do fascismo ultraliberal representado por Bolsonaro e seus apoiadores. Após menos de 48 horas dos resultados do primeiro turno das eleições, os que militam historicamente no campo democrático e os que apoiam Lula por considerar Bolsonaro um inimigo dos interesses do Brasil e de seu povo — suas ações políticas e governamentais comprovam essa lúgubre e desditosa realidade —, devem também ser conscientes de outros números importantes quanto às eleições, no que é relativo à vitória de Lula no primeiro turno.

Então vamos lá: o Partido dos Trabalhadores teve recorde histórico de votação, com 57,2 milhões de votos no primeiro turno, a superar o PL de Bolsonaro em 6,1 milhões de votos; Lula ganhou em 3.378 cidades e Bolsonaro em apenas 2.192, o que perfaz uma diferença de 1.186 cidades a favor de Lula venceu em 14 estados, sendo que na região sudeste venceu em Minas e perdeu por pouco em Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, com votação expressiva em relação ao que o PT conseguiu em 2018.

Além dos mais, Lula venceu nas dez cidades com as populações mais negras do País, que são pela ordem: Serrano do Maranhão (MA) 94,7%; Terra Nova (BA), 93,2%; Teodoro Sampaio (BA), 92,6%; Pedrão (BA), 92,5%; Salinas da Margarida (BA), 92,1%; São Gonçalo dos Campos (BA), 91,9%; Presidente Juscelino (MA), 91,8%; Antônio Cardoso (BA), 91,6%; Aramari (BA), 91,5%; São João da Ponta (PA), 91,3%.

Esses resultados quanto aos pretos simbolizam e refletem o que aconteceu nas maiores capitais do País, onde a população preta votou em massa em Lula, já que as pesquisas indicam que Lula venceu nas metrópoles, lugares onde demograficamente vivem muitos brasileiros de pele preta e que em sua maioria votam em candidatos populares e de esquerda.

Porém, há mais o que comemorar no que se refere ao primeiro turno das eleições, porque a bancada feminina do PT aumentou, pois agora é composta por 18 deputadas de uma bancada total de 68 parlamentares na Câmara, a fazer da federação de esquerda (PT/PCdoB/PV) a segunda maior bancada do Legislativo Federal, sendo que em São Paulo o PT elegeu a primeira deputada indígena do Estado, bem como o PT no Paraná, em pleno XXI, elegeu também a primeira deputada federal negra daquele Estado extremamente conservador e direitista.

Enfim, o Partido dos Trabalhadores, que a direita queria destruir e banir a legenda de esquerda da vida política e partidária brasileira venceu as eleições no primeiro turno, e, evidentemente, lutará ferrenhamente para que o fascismo e o neoliberalismo sejam varridos do País e enterrados juntamente com todos aqueles e aquelas que transformaram o Brasil em um País pária e pleno de desassossego, desilusão, tristeza, violência e miséria. A luta contra o fascismo ainda não acabou, mas saibam os eleitores de Lula no segundo turno: o Brasil tem de se livrar dos bárbaros que infernizam a Nação há nove anos, desde 2013. Por hora, deu Lula na cabeça! Falta agora consolidar a vitória. É isso aí.

