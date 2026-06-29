Eles não têm medo do Pix. Têm medo do futuro que ele inaugura

Este artigo sustenta que o Pix não representa apenas uma inovação tecnológica, mas o nascimento de uma nova infraestrutura civilizatória. A partir de documentos oficiais, dados, evidências e uma análise de economia política internacional, mostra como um sistema público de pagamentos criado no Brasil pode se transformar em uma das bases de uma nova arquitetura financeira do Sul Global, reduzindo dependências históricas e redesenhando a geopolítica da circulação do dinheiro.

O mundo está olhando para o lugar errado

Durante os últimos cinco anos, o debate sobre o Pix foi conduzido pela pergunta errada. Economistas discutiram custos de transação, bancos analisaram perdas de receitas, empresas de tecnologia buscaram adaptar seus modelos de negócio e governos estrangeiros passaram a observar, com crescente atenção, o sucesso do sistema brasileiro de pagamentos instantâneos. Todos esses movimentos são importantes, mas permanecem na superfície do fenômeno. O Pix nunca foi apenas um sistema de pagamentos. Essa talvez seja a maior ilusão produzida pelo próprio sucesso da ferramenta.

A reação dos Estados Unidos ajuda a revelar essa dimensão invisível. Se o Pix fosse apenas um mecanismo mais rápido para transferir dinheiro, dificilmente teria sido incorporado a uma investigação comercial conduzida pelo USTR, o escritório responsável pela política de comércio exterior norte-americana. Nenhuma potência mobiliza sua estrutura de política comercial contra uma simples inovação tecnológica. O que entrou em disputa não foi um aplicativo brasileiro. Foi algo muito mais profundo: a possibilidade de um Estado nacional construir uma infraestrutura pública capaz de reorganizar a circulação do dinheiro fora da lógica tradicional dos intermediários privados que dominaram esse mercado durante décadas.

Essa é a razão pela qual interpretar o Pix apenas como um instrumento financeiro significa reduzir um fenômeno histórico a uma inovação operacional. O que está em jogo não é apenas a velocidade de uma transferência bancária. É a arquitetura institucional que sustenta essa transferência. Pela primeira vez, um país do Sul Global demonstrou, em escala nacional, que pagamentos instantâneos, interoperáveis, seguros e de baixo custo podem ser organizados como infraestrutura pública, administrada por uma autoridade monetária e aberta à atuação de todo o sistema financeiro. O ativo estratégico brasileiro não foi apenas criar uma tecnologia eficiente. Foi demonstrar que existe uma forma alternativa de organizar um dos fluxos mais importantes da economia contemporânea: a circulação do dinheiro.

Essa mudança de perspectiva obriga a abandonar outra interpretação igualmente limitada. A disputa em torno do Pix não é, essencialmente, um conflito entre Brasil e Estados Unidos. Tampouco se resume à concorrência entre bancos, empresas de cartão ou plataformas digitais. O que começa a emergir é um confronto entre dois modelos distintos de organização econômica. De um lado, uma arquitetura baseada em infraestruturas privadas, nas quais a circulação do dinheiro depende de redes controladas por grandes intermediários financeiros. De outro, uma infraestrutura pública que preserva a competição entre empresas, mas desloca para o Estado a responsabilidade pelos trilhos sobre os quais essa competição acontece.

Talvez seja exatamente por isso que o debate internacional tenha mudado tão rapidamente. O mundo começa a perceber que a grande disputa do século XXI pode não ocorrer apenas em torno das moedas, das tarifas comerciais ou das taxas de juros. Ela passa, cada vez mais, pelo controle das infraestruturas que organizam os fluxos essenciais da economia. Dados, energia, semicondutores, inteligência artificial, logística, identidade digital e sistemas de pagamento deixaram de ser apenas tecnologias ou mercados específicos. Tornaram-se estruturas permanentes de poder. O Pix surge exatamente nesse ponto de inflexão histórica.

É por isso que a pergunta decisiva deste artigo não é como funciona o Pix. A pergunta é muito maior: por que um sistema público de pagamentos criado no Brasil passou a incomodar a maior potência econômica do planeta? A resposta revela uma transformação muito mais profunda do que parece. O que está nascendo diante dos nossos olhos não é apenas uma nova tecnologia financeira. Pode ser o início de uma nova arquitetura da circulação econômica mundial.

O nascimento da primeira infraestrutura pública financeira do Sul Global

Toda grande infraestrutura nasce para resolver um problema imediato, mas apenas algumas acabam transformando a própria lógica da sociedade. As ferrovias surgiram para transportar mercadorias, mas reorganizaram a geografia econômica do século XIX. A eletricidade foi concebida para iluminar cidades, mas redefiniu a indústria, a produtividade e o cotidiano humano. A internet nasceu como um projeto militar e científico, mas tornou-se a espinha dorsal da economia digital. O Pix pertence a essa mesma categoria de transformações. Foi criado para modernizar pagamentos, mas acabou revelando uma nova forma de organizar a circulação do dinheiro.

Quando o Banco Central iniciou o projeto, o objetivo parecia relativamente simples: reduzir custos, ampliar a concorrência, acelerar transferências e diminuir a dependência de instrumentos lentos e caros, como TED, DOC e boletos. O sistema financeiro brasileiro permanecia altamente concentrado, as transferências eletrônicas tinham horários limitados, tarifas elevadas e forte dependência dos grandes bancos. A solução concebida pela autoridade monetária rompeu com essa lógica ao criar uma infraestrutura única, interoperável, aberta e disponível vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, sob governança pública. A inovação não estava apenas na velocidade das operações. Estava na arquitetura institucional que permitia que qualquer instituição autorizada operasse sobre a mesma infraestrutura, obedecendo a regras comuns e padronizadas.

O resultado superou qualquer expectativa inicial. Em poucos anos, o Pix tornou-se o principal instrumento de pagamentos do país, movimentando dezenas de trilhões de reais por ano e realizando dezenas de bilhões de transações, ultrapassando cartões, TEDs, DOCs e diversos outros meios de pagamento em volume de operações. Mais importante do que os números foi o comportamento social produzido por eles. Pequenos comerciantes passaram a receber instantaneamente. Trabalhadores informais reduziram custos. Microempreendedores ganharam liquidez. Empresas diminuíram despesas financeiras. Consumidores passaram a realizar pagamentos em segundos, a qualquer hora do dia. O dinheiro deixou de esperar pelo funcionamento do sistema bancário tradicional. Pela primeira vez, a infraestrutura passou a se adaptar à dinâmica da sociedade, e não o contrário.

Foi justamente nesse momento que o fenômeno deixou de ser brasileiro. O Banco de Compensações Internacionais, o Banco Mundial e outros organismos multilaterais passaram a estudar o Pix como uma das experiências mais bem-sucedidas do mundo em pagamentos instantâneos. Não se tratava apenas de reconhecer uma inovação tecnológica, mas de compreender um modelo institucional capaz de combinar eficiência econômica, inclusão financeira, concorrência e governança pública. O Brasil deixou de importar soluções financeiras para tornar-se referência internacional em infraestrutura de pagamentos. Essa inversão de fluxo possui enorme significado histórico. Durante séculos, países do Sul Global foram consumidores de tecnologias, protocolos e modelos concebidos nas economias centrais. O Pix representa uma das primeiras ocasiões em que uma arquitetura institucional desenvolvida na periferia do sistema passa a ser observada como referência pelos próprios centros de poder econômico.

É precisamente nesse ponto que reside sua maior inovação. O verdadeiro produto brasileiro nunca foi o software que processa pagamentos instantâneos. Softwares podem ser copiados. Algoritmos podem ser reproduzidos. O ativo estratégico criado pelo Brasil foi outro: um modelo de governança capaz de transformar uma infraestrutura financeira em bem público, preservando a competição privada sobre bases comuns. Essa distinção parece sutil, mas altera completamente a natureza da discussão. O Pix não substitui bancos, fintechs ou empresas de tecnologia. Ele redefine o terreno sobre o qual todas elas competem. Em vez de privatizar a infraestrutura, o modelo brasileiro socializa os trilhos e estimula a inovação nos serviços construídos sobre eles.

É justamente essa característica que transforma o Pix em algo muito maior do que um sistema de pagamentos. Pela primeira vez, um país do Sul Global demonstrou que também pode exportar instituições, protocolos e modelos de governança, e não apenas produtos primários ou mão de obra barata. Essa talvez seja sua contribuição histórica mais importante. O mundo não começou a olhar para o Brasil porque desenvolvemos um aplicativo eficiente. Começou a olhar porque demonstramos que existe outra maneira de organizar uma infraestrutura essencial da economia contemporânea. E é exatamente essa possibilidade que explica por que o Pix deixou de ser um assunto bancário para tornar-se uma questão de geopolítica.

O século XXI deixou de disputar moedas. Agora disputa infraestruturas.

Durante grande parte do século XX, a geopolítica foi interpretada a partir da disputa pelos recursos materiais e pelos instrumentos tradicionais de poder econômico. A industrialização definia a capacidade produtiva dos Estados. O controle das cadeias energéticas determinava sua autonomia estratégica. O sistema financeiro internacional organizava a circulação do capital, enquanto o dólar consolidava-se como principal moeda de reserva e liquidação global. Essa arquitetura produziu a ordem econômica que conhecemos. Mas a dinâmica tecnológica das últimas décadas começou a deslocar lentamente o centro de gravidade desse sistema.

O poder continua dependendo da indústria, da capacidade financeira e das moedas. Nada disso desapareceu. O que mudou foi a emergência de uma nova camada estrutural. Cada vez mais, o poder passa a depender também das infraestruturas que organizam a circulação desses ativos. Não basta produzir riqueza. Torna-se decisivo controlar os trilhos pelos quais riqueza, dados, energia, conhecimento, mercadorias, inteligência artificial, identidade digital e dinheiro circulam. A disputa geopolítica deixa de ocorrer apenas sobre os recursos e passa a envolver a arquitetura invisível que torna possível sua circulação.

Essa mudança pode ser observada em praticamente todos os grandes conflitos contemporâneos. Os Estados Unidos restringem exportações de semicondutores porque compreendem que chips são infraestrutura estratégica da economia digital. A China investe centenas de bilhões de dólares em cadeias produtivas próprias porque entende que dependência tecnológica significa vulnerabilidade política. A disputa por cabos submarinos, satélites, computação em nuvem, inteligência artificial, data centers e minerais críticos segue exatamente a mesma lógica. Não se trata apenas de tecnologias isoladas. Trata-se das infraestruturas que sustentarão a produção, a circulação e o exercício do poder nas próximas décadas.

Essa transformação ajuda a compreender por que o debate sobre pagamentos instantâneos extrapolou rapidamente os limites do sistema financeiro. O Pix integra exatamente essa nova geração de infraestruturas estratégicas. Seu significado histórico não reside apenas na capacidade de transferir recursos em segundos. Reside no fato de demonstrar que um Estado nacional pode construir uma infraestrutura pública capaz de organizar um fluxo essencial da economia contemporânea com eficiência, escala, interoperabilidade e baixo custo. O que está sendo produzido não é apenas um novo serviço financeiro. É um novo modelo institucional para organizar a circulação monetária.

Sob a perspectiva do materialismo histórico, essa transformação possui enorme relevância analítica. Marx jamais reduziu sua análise às fábricas ou às máquinas. Seu método consistia em compreender como a base material de cada época condicionava as relações sociais, políticas e econômicas. Essa base nunca permaneceu estática. No capitalismo industrial, era constituída por fábricas, ferrovias, portos e máquinas. No capitalismo financeirizado, incorporou bancos, bolsas, crédito e sistemas monetários. O capitalismo digital acrescenta uma nova camada: infraestruturas digitais, informacionais, financeiras e cognitivas que organizam a circulação permanente da economia. A infraestrutura deixa de ser apenas o suporte da produção. Passa a ser também o suporte da circulação.

Essa talvez seja uma das mudanças mais profundas do capitalismo contemporâneo. Durante décadas, o debate concentrou-se na propriedade dos ativos. Hoje, torna-se igualmente decisivo compreender quem controla os protocolos, os padrões tecnológicos, os sistemas de compensação, as plataformas, os algoritmos, os fluxos de dados e as infraestruturas que coordenam esses ativos. Em outras palavras, o centro da disputa desloca-se progressivamente da posse dos recursos para o controle dos trilhos que permitem sua circulação. O valor estratégico deixa de residir apenas na riqueza acumulada e passa a depender da capacidade de organizar sua movimentação em escala global.

É exatamente nesse contexto que o Pix adquire significado histórico. Ele demonstra que uma infraestrutura pública pode exercer funções tradicionalmente associadas às grandes redes privadas de intermediação financeira, preservando a competição entre empresas sem privatizar os trilhos da circulação monetária. Pela primeira vez, um país do Sul Global apresenta ao mundo não apenas uma inovação tecnológica, mas uma arquitetura institucional alternativa para um dos fluxos mais sensíveis da economia contemporânea.

Talvez seja cedo para afirmar que estamos diante de uma nova etapa da história econômica mundial. Mas já existem evidências suficientes para sustentar uma hipótese mais prudente e, ao mesmo tempo, mais poderosa: o século XXI poderá ser lembrado como o período em que a competição entre Estados deixou de ocorrer apenas pelo controle das moedas e passou a concentrar-se no domínio das infraestruturas que organizam a circulação da própria economia. Se essa hipótese estiver correta, o Pix será lembrado não apenas como um sistema de pagamentos bem-sucedido, mas como um dos primeiros sinais de uma transformação muito mais profunda na arquitetura do poder global.

Por que Washington entrou em guerra contra o Pix

A crescente tensão entre Estados Unidos e Brasil em torno do Pix costuma ser apresentada como mais um episódio das disputas comerciais contemporâneas. Essa leitura, embora parcialmente correta, continua insuficiente. A abertura da investigação conduzida pelo United States Trade Representative (USTR), incluindo serviços de pagamento eletrônico e comércio digital, não pode ser compreendida apenas como um desacordo regulatório. Ela revela algo mais profundo: a crescente politização das infraestruturas digitais que organizam a circulação da economia mundial. O fato de um sistema público de pagamentos brasileiro passar a integrar a agenda oficial da política comercial norte-americana indica que a disputa deixou de ser apenas tecnológica ou financeira. Tornou-se geopolítica.

O aspecto mais revelador dessa controvérsia é que as críticas dirigidas ao Pix praticamente não questionam sua eficiência. Nenhum documento relevante sustenta que o sistema seja inseguro, lento ou economicamente fracassado. Pelo contrário. Organismos multilaterais como o Banco Mundial e o Banco de Compensações Internacionais apresentaram o Pix como uma das experiências mais bem-sucedidas do mundo em pagamentos instantâneos. O ponto de conflito situa-se em outro lugar: sua arquitetura institucional. O modelo brasileiro demonstra que um Estado pode oferecer uma infraestrutura pública altamente eficiente sobre a qual bancos, fintechs e empresas privadas continuam competindo. O debate, portanto, não é sobre inovação. É sobre quem controla a infraestrutura da inovação.

Essa distinção ajuda a compreender por que a reação norte-americana extrapola o caso brasileiro. Nos últimos anos, iniciativas semelhantes desenvolvidas na Índia e em outros países também passaram a despertar crescente atenção de Washington. O denominador comum entre essas experiências não é a nacionalidade nem a tecnologia empregada, mas a construção de infraestruturas públicas digitais capazes de reduzir a dependência de redes privadas historicamente dominantes. O que passa a preocupar não é um aplicativo específico, mas a possibilidade de que esse modelo se transforme em referência internacional.

Essa preocupação possui fundamentos econômicos concretos. Durante décadas, a circulação global dos pagamentos estruturou-se sobre uma extensa cadeia de intermediação composta por bandeiras internacionais, adquirentes, processadoras, bancos, empresas de tecnologia financeira e plataformas digitais. Cada etapa dessa cadeia capturava parte do valor gerado pela circulação monetária. O Pix altera essa lógica ao reduzir custos de transação, eliminar diversas camadas de intermediação e transferir parte da eficiência da infraestrutura para toda a economia. Não elimina o mercado, mas modifica profundamente a forma pela qual determinados agentes capturam renda.

É precisamente aqui que a economia política substitui interpretações simplistas. Não se trata de afirmar que Visa, Mastercard, bancos ou plataformas digitais deixariam de existir diante da expansão de modelos semelhantes ao Pix. Tampouco seria correto afirmar que uma infraestrutura pública elimina a concorrência privada. O efeito observado é diferente. A competição desloca-se dos trilhos para os serviços construídos sobre eles. Em vez de controlar a infraestrutura da circulação monetária, as empresas passam a disputar inovação, experiência do usuário, crédito, investimentos, seguros e novos produtos financeiros. Essa mudança reduz o poder estrutural dos intermediários sem impedir sua atuação econômica.

Sob essa perspectiva, a reação norte-americana torna-se perfeitamente racional. Os Estados Unidos ocupam posição central na arquitetura financeira internacional construída ao longo do século XX. Grande parte das principais redes privadas de pagamentos, plataformas financeiras, empresas de tecnologia e mecanismos internacionais de liquidação nasceu sob sua esfera econômica. A difusão de infraestruturas públicas interoperáveis desenvolvidas por diferentes Estados não elimina essa posição, mas reduz sua centralidade relativa. Quanto maior o número de países capazes de organizar autonomamente seus sistemas de pagamentos, menor tende a ser a dependência estrutural de determinadas redes privadas globais.

Essa é a dimensão que transforma o Pix em um fenômeno geopolítico. O verdadeiro desafio não está na existência de um sistema brasileiro eficiente. Está na possibilidade de que dezenas de países passem a construir infraestruturas semelhantes, interoperáveis entre si e capazes de organizar pagamentos domésticos e internacionais sob modelos de governança próprios. Nesse cenário, o conflito deixa definitivamente de ser entre Brasil e Estados Unidos. Passa a representar uma disputa entre duas concepções distintas de organização econômica: uma baseada na privatização das infraestruturas essenciais da circulação financeira e outra fundada na ideia de que esses trilhos podem constituir bens públicos estratégicos, preservando a concorrência sem abrir mão da soberania.

É exatamente por isso que interpretar a reação de Washington como simples protecionismo comercial significa ignorar a profundidade da transformação em curso. O que está sendo disputado não é apenas um sistema de pagamentos. É a arquitetura institucional que poderá organizar a circulação do dinheiro ao longo das próximas décadas. E, quando a disputa desloca-se para a infraestrutura, o debate deixa de ser tecnológico. Torna-se, inevitavelmente, uma questão de poder.

O futuro já começou

Toda grande transformação histórica possui uma característica em comum: ela costuma ser confundida, durante muito tempo, com um fenômeno menor. As primeiras ferrovias pareciam apenas um novo meio de transporte. A eletricidade parecia apenas uma forma mais eficiente de iluminação. A internet foi vista, inicialmente, como uma ferramenta de comunicação entre universidades. Apenas décadas depois tornou-se evidente que aquelas tecnologias não haviam criado novos produtos. Haviam criado novas infraestruturas capazes de reorganizar toda a economia. O Pix talvez esteja percorrendo exatamente esse caminho.

É improvável que a principal transformação financeira das próximas décadas seja o desaparecimento do dólar ou o surgimento de uma moeda única global. Essa hipótese simplifica excessivamente uma realidade muito mais complexa. O sistema monetário internacional continuará sendo influenciado pelo tamanho das economias, pela profundidade dos mercados financeiros, pela confiança institucional e pela capacidade política e militar das grandes potências. Mas existe outra transformação, muito menos visível, que já começou e pode produzir consequências igualmente profundas. O mundo começa a construir novas infraestruturas para organizar a circulação do dinheiro.

Essa mudança pode parecer discreta, mas possui enorme significado histórico. Durante boa parte do século XX, participar da economia internacional significava, em grande medida, utilizar infraestruturas concebidas, reguladas ou fortemente influenciadas pelas economias centrais. A próxima etapa poderá ser diferente. Sistemas públicos nacionais, interoperáveis entre si, capazes de realizar liquidações rápidas, seguras e de baixo custo em moedas locais, começam a surgir em diferentes regiões do planeta. O objetivo imediato é aumentar eficiência. A consequência estratégica pode ser muito maior: ampliar a autonomia operacional dos Estados na organização de seus próprios fluxos financeiros.

Nesse contexto, o Pix deixa de ser apenas uma experiência brasileira e passa a representar um paradigma institucional. Sua maior contribuição não consiste em demonstrar que pagamentos instantâneos são possíveis. Isso diversos países já comprovaram. O que o Brasil demonstrou foi que uma infraestrutura pública pode combinar escala nacional, eficiência econômica, governança estatal, competição privada e inovação contínua sem depender da privatização dos trilhos pelos quais circula o dinheiro. Essa distinção poderá influenciar a maneira como outras economias organizam seus próprios sistemas nas próximas décadas.

Se essa trajetória avançar, a internacionalização do modelo dificilmente ocorrerá por meio da exportação de um único sistema brasileiro. O cenário mais provável é outro: uma rede de infraestruturas públicas soberanas, desenvolvidas por diferentes países, interoperáveis entre si e capazes de realizar pagamentos transfronteiriços preservando a autonomia monetária de cada Estado. Essa arquitetura permitiria reduzir custos de comércio, ampliar pagamentos em moedas locais, fortalecer cadeias econômicas regionais e diminuir dependências operacionais historicamente concentradas em poucos centros financeiros internacionais. A transformação seria gradual, desigual e cheia de obstáculos, mas alteraria silenciosamente a geografia da circulação econômica mundial.

É justamente por isso que interpretar o Pix apenas como inovação tecnológica significa subestimar sua dimensão histórica. Seu verdadeiro legado pode não estar nas transferências realizadas em segundos, mas na demonstração de que a infraestrutura financeira também pode ser concebida como patrimônio estratégico de uma nação. Pela primeira vez, um país do Sul Global não apenas adaptou uma tecnologia produzida no Norte, mas apresentou ao mundo uma arquitetura institucional capaz de influenciar o debate internacional sobre soberania, desenvolvimento e organização econômica.

Essa talvez seja a principal lição do século XXI até aqui. Durante muito tempo acreditamos que a disputa pelo poder internacional ocorria fundamentalmente em torno das moedas, do petróleo, da indústria ou dos mercados financeiros. Tudo isso continua relevante. Mas uma nova camada foi incorporada à geopolítica contemporânea. O poder passa a depender, cada vez mais, da capacidade de construir, proteger e coordenar as infraestruturas que organizam a circulação da própria economia. Quem controla esses trilhos não determina apenas a velocidade dos fluxos. Determina, em grande medida, quem depende de quem.

O Pix tornou-se um dos primeiros sinais dessa transformação. Talvez, daqui a algumas décadas, ele seja lembrado menos como um sistema de pagamentos revolucionário e mais como o momento em que o Sul Global demonstrou que também podia produzir infraestruturas estratégicas capazes de reorganizar a economia mundial. Se isso acontecer, o maior legado do Pix não será financeiro. Será histórico.

Porque, no fim das contas, o debate nunca foi sobre pagamentos instantâneos.

Nunca foi sobre QR Codes.

Nunca foi sobre aplicativos bancários.

O debate sempre foi sobre poder.

Sobre soberania.

Sobre quem constrói os trilhos pelos quais a riqueza circula.

É exatamente por isso que eles não têm medo do Pix.

Têm medo do futuro que ele inaugura.

Artigo publicado originalmente em <código aberto>