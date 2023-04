Eles vão escapar de novo?

Apoie o 247

Os balanços da semana indicam que restam menos de 300 presos em Brasília pelos atos terroristas de 8 de janeiro. As cadeias chegaram a ter mais de 1.400 homens e mulheres.



Já foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República 1.389 envolvidos direta ou indiretamente nas agressões ao Congresso, Planalto e Supremo.



São 239 manés e terroristas do núcleo dos executores, que invadiram os prédios e promoveram destruições. E 1.150 do núcleo de incitadores, presos no dia seguinte no acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília.



É um balanço incômodo. Trata de novo das turmas que se expuseram ao risco de tentar o que alguns achavam que seria um golpe.



E essas turmas são na maioria da ralé do fascismo, mesmo que alguns executores e incitadores não sejam tão pequenos.



São violentos e devem responder pelos crimes. Mas numa hierarquia de quartel, já que receberam acolhida de parte do Exército, seriam no máximo cabos e sargentos, com um ou outro tenente.



Não há equivalentes a coronéis entre presos e indiciados nesses grupos. Muito menos generais. Estão enquadrados pela PGR os soldados civis do golpe, todos detidos em flagrante.



A missão da PGR não terminou. O subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, coordenador do grupo de combate aos atos antidemocráticos na PGR, já anunciou a próxima etapa.



Chegou a hora de pegar os que escaparam do flagrante, porque não chegaram e nunca chegariam perto das barracas nos quartéis e dos prédios atacados.



A PGR dá prioridade agora às investigações sobre os financiadores das ações e dos acampamentos e sobre os agentes públicos que se envolveram ou se omitiram diante dos ataques.



É o que falta e não é pouco. Com a passagem do tempo, fica mais evidente que os presos e indiciados, mesmo que devam ser contidos, não têm relevância no esquema e na estrutura do golpe.



Nem os financiadores já identificados publicamente têm peso nas gangues formadas há muito tempo, desde a eleição de 2018.



Donos de biroscas, pastelarias, de meia dúzia de kombis de faz-se frete, churrascarias, funilarias e oficinas de consertos em geral não são os golpistas mais perigosos.



A PGR tem a missão de oferecer respostas a quem pergunta: e os manezões, os grandões, os empresários endinheirados que financiavam as milícias digitais e investiram depois nos bloqueios de estradas, nos acampamentos e nas caravanas que invadiram Brasília?



Os que estão presos por invasão e depredação podem pegar, nos casos mais graves, até 30 anos de cadeia. Os incitadores, que estavam no entorno, até quatro anos.



O sujeito que foi na frente e quebrou vidros, mesas e cadeiras, para comprovar seus atos aos mandantes, esse está condenado a ter problemas para o resto da vida.



O mané que ficou na cadeira de praia no acampamento, enrolado numa bandeira, talvez nem preso fique depois da condenação.



O resumo é esse: o chinelão, que nem sabia direito o que fazia, pode pagar pelas loucuras do 8 de janeiro.



E a dúvida continua sendo a mesma desde as primeiras prisões. Com o tempo passando e com a sensação de diluição da gravidade dos atos terroristas, quantos manezões com dinheiro serão identificados como criminosos pela PGR?



É perturbador pensar que esses militantes de ponta, impunes desde a formação do gabinete do ódio, que cortejaram Bolsonaro em atos públicos pelo golpe e sustentaram com dinheiro a estrutura terrorista, poderão escapar de novo.



A PGR, o Supremo, onde tramitam inquéritos desde abril de 2019, o TSE e todas as instituições que se envolvem com as investigações sabem que não há como deixar o trabalho pela metade, ou a democracia continuará em perigo.

