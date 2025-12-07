TV 247 logo
        Elogio da demagogia ao Natal

        Um poema-denúncia sobre desigualdade, hipocrisia social e a dor dos que enfrentam a miséria em meio às celebrações

        Aqui tu vieste há dois mil anos, é o que a História nos conta

        E hoje vemos a ilogicidade dos tempos, que mesmo atemporais regulam a miséria da maioria

        A maioria sofre, chora, geme, debaixo da dor da desigualdade...

        Não há equidade além da retórica política de cada dia

        É patente a inverdade da palavra humana

        Restam poucos Diógenes neste século

        E o Papai Noel do seu filho é de estimação (seleto)

        Enquanto isso a leoa rouba a vida do irmão segregado e vulnerável 

        Muitos dizem: longe dos olhos, longe do coração

        Que metáfora insana e fragmentada, então...

        Porém, as políticas gananciosas fazem coro a ela

        E subutilizam o eleitor espoliado e paupérrimo

        Minha roupa e a de muitos está puída

        Assim, como na mesa de muitos faltará o pão

        Sofro, choro, e vejo as injustiças, tudo em vão

        Pois neste planeta de provas e expiações

        Como dizem os Espíritas: o mal prevalece

        Há hipócritas por toda parte: rezando e "matando".

        Que pena meu irmão. Jesus fora ignorado.

        Mais um Natal comercial se avizinha: choro

        Da ceia, em tua lembrança, não participarei

        Não daquela ceia que cheia de pompa e bacalhau: joga alimento fora

        Participarei, caso viva, daquela ceia parca de convenção

        E imensa... em flores perfumadas de sobrevida

        FELIZ NATAL AOS APOSENTADOS DO BRASIL

        VÍTIMAS DOS DESVIOS DO INSS!

        FELIZ NATAL AOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (APOSENTADOS) QUE VIVEM DE MIGALHAS E PASSAM NECESSIDADE ABSURDAS!

