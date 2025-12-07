Elogio da demagogia ao Natal

Aqui tu vieste há dois mil anos, é o que a História nos conta

E hoje vemos a ilogicidade dos tempos, que mesmo atemporais regulam a miséria da maioria

A maioria sofre, chora, geme, debaixo da dor da desigualdade...

Não há equidade além da retórica política de cada dia

É patente a inverdade da palavra humana

Restam poucos Diógenes neste século

E o Papai Noel do seu filho é de estimação (seleto)

Enquanto isso a leoa rouba a vida do irmão segregado e vulnerável

Muitos dizem: longe dos olhos, longe do coração

Que metáfora insana e fragmentada, então...

Porém, as políticas gananciosas fazem coro a ela

E subutilizam o eleitor espoliado e paupérrimo

Minha roupa e a de muitos está puída

Assim, como na mesa de muitos faltará o pão

Sofro, choro, e vejo as injustiças, tudo em vão

Pois neste planeta de provas e expiações

Como dizem os Espíritas: o mal prevalece

Há hipócritas por toda parte: rezando e "matando".

Que pena meu irmão. Jesus fora ignorado.

Mais um Natal comercial se avizinha: choro

Da ceia, em tua lembrança, não participarei

Não daquela ceia que cheia de pompa e bacalhau: joga alimento fora

Participarei, caso viva, daquela ceia parca de convenção

E imensa... em flores perfumadas de sobrevida

FELIZ NATAL AOS APOSENTADOS DO BRASIL

VÍTIMAS DOS DESVIOS DO INSS!

FELIZ NATAL AOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (APOSENTADOS) QUE VIVEM DE MIGALHAS E PASSAM NECESSIDADE ABSURDAS!