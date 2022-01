Apoie o 247

ICL

Cipó de Aroeira

Em memória de Elza

Por Cristine Nobre Leite

Elza que nos deu adeus

"Teve" no Planeta fome

Agressão que ainda consome

Muitos dos filhos de Deus

Um dia olhei pros meus

Brasileiros tão amados

Companheiros amparados

Com a fome em nível zero

Por isso é que hoje eu quero

Lula por todos os lados

Do lado esquerdo do peito

Ele já está guardado

Por ter deixado um legado

E um Brasil de outro jeito

Sem ninguém ficar sujeito

A bruta fome e a miséria

Uma política séria

O Luís apresentou

E o povo bem aprovou

Ninguém soltava pilhéria

PUBLICIDADE

O mundo bem aplaudia

Ali estava "o Cara"

Uma figura bem rara

No cenário aparecia

Operário com energia

Pra governar a Nação

Chamando toda atenção

Do Tio Sam , da Europa

Não era como essa tropa

Que hoje é só decepção

A nossa Elza descansa

Mas a sua voz não cala

Dentro de nós ainda fala

Alerta para mudança

Aponta para lembrança

De um tempo duro e rude

Sem alimento e saúde

Sem muito pra festejar

Precisamos avançar

Pra que nosso país mude

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.