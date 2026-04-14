Em Ormuz, o conflito começa pelo bolso do planeta

O Estreito de Ormuz transformou-se numa ampulheta invertida onde não escorre areia, mas petróleo — e cada grão retido pressiona o mundo inteiro contra o vidro. De um lado, navios de guerra; do outro, a pulsação invisível das economias. No centro, um gargalo estreito demais para conter ambições tão largas. Basta um gesto em falso, um cálculo ligeiramente errado, e o fluxo vital que alimenta indústrias, cidades e governos pode se converter em asfixia global. Ormuz já não é geografia. É um ponto de estrangulamento da história.

Ormuz não é apenas um ponto no mapa; é uma palavra que atravessou séculos carregando camadas de sentido. Seu nome pode derivar de Ahura Mazda, divindade central do zoroastrismo, ou da paisagem de tamareiras que marcava antigas rotas comerciais. Entre religião, natureza e comércio, consolidou-se como passagem estratégica. Hoje, essa herança assume outra forma: não mais um caminho de riqueza compartilhada, mas um gargalo onde se decide quem passa — e quem arca com o custo global.

A guerra entre Irã e Estados Unidos já não cabe mais nos mapas militares. Ela transbordou para o sistema nervoso da economia global — e, como todo conflito que atinge o coração da energia, passou a ser medida em dólares por barril, não em quilômetros de território.

No fim de semana, no Paquistão, negociadores tentaram fabricar uma pausa artificial na escalada. O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, exigiu vinte anos de suspensão do programa nuclear iraniano. Teerã ofereceu cinco. Não foi uma divergência técnica. Foi uma colisão de estratégias: Washington quer neutralizar o tempo; o Irã quer sobreviver a ele — e transformar cada dia adicional em vantagem política e margem de manobra diplomática.

O fracasso das negociações não produziu silêncio. Produziu movimento. E rápido.

Na manhã seguinte, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o bloqueio naval dos portos iranianos no Estreito de Ormuz — por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial. Não é apenas uma manobra militar. É uma intervenção direta no metabolismo energético do planeta.

Não precisa ser estrategista militar nem muito menos ser especialista em petróleo para entender que bloquear Ormuz significa pressionar simultaneamente oferta, preços e expectativas — três variáveis que sustentam a estabilidade econômica global.

Especialistas já classificam a operação como longa, cara e de resultado incerto. Um bloqueio desse tipo não é demonstração de força — é admissão de risco. Quanto mais se prolonga, mais amplia o campo de danos colaterais: cadeias logísticas tensionadas, inflação importada, insegurança nos mercados e pressão sobre governos dependentes de energia.

A resposta do Irã veio calibrada. A Guarda Revolucionária prometeu “novos métodos de guerra”. A frase parece vaga, mas não é. Significa deslocar o confronto para zonas onde a previsibilidade ocidental deixa de funcionar. O Golfo Pérsico, saturado de rotas comerciais e infraestruturas energéticas, oferece alvos suficientes para que uma guerra assimétrica produza efeitos desproporcionais com custo relativamente baixo.

O mercado entendeu antes das autoridades políticas. O petróleo ultrapassou os 100 dólares por barril e se mantém volátil. Cada oscilação carrega mais do que números: transporta expectativas de crise. Desde o fim de fevereiro, os preços já saltaram mais de 50% em determinados momentos.

A equação é direta: quanto mais o conflito se prolonga, mais o mundo paga — e paga rápido.

Há, no entanto, um erro de cálculo que começa a se tornar visível. Ao militarizar o Estreito de Ormuz — isto é, ao concentrar navios de guerra, impor inspeções, restringir rotas e elevar o risco de confronto direto — os Estados Unidos acabam encarecendo o seguro marítimo, afastando operadores privados e reduzindo o fluxo de navios comerciais.

Na prática, transformam o estreito em uma zona de risco permanente. Com menos embarcações dispostas a atravessar e mais incerteza sobre segurança, o gargalo se estreita ainda mais — e ganha valor estratégico exatamente para quem sabe explorá-lo como instrumento de pressão: o Irã.

Na Europa, o desconforto evoluiu para recusa explícita. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, descartou participação britânica no bloqueio. Outros governos seguiram a mesma linha. A promessa americana de apoio internacional não se confirmou. O que emerge é uma fissura — e fissuras, em momentos de guerra, não permanecem estáticas.

O isolamento deixa de ser retórico e passa a ser estrutural.

O que está em curso não é uma guerra clássica. É uma disputa sobre quem consegue impor custos mais rapidamente — ao adversário e ao mundo. O bloqueio tenta estrangular o Irã. O Irã tenta encarecer o planeta.

No ponto em que a guerra chegou, não há mais espaço para ilusões diplomáticas nem para narrativas apaziguadoras.

O que se desenha é um mecanismo de pressão contínua, em que cada decisão eleva o risco de colapso sistêmico.

Se o fluxo de energia for interrompido de forma mais abrupta, não será apenas uma crise regional — será uma cadeia de choques que atravessa continentes, derruba economias e expõe a fragilidade de um mundo dependente de um único gargalo. Não se trata mais de saber quem vence. Trata-se de medir quanto o mundo ainda consegue suportar antes de ceder.